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Dünya

AB Yunanistan'a 7,17 milyar Euro'luk köprü kredi

Avrupa Birliği, Yunanistan'a kısa dönem finansmanı için 7,17 milyar Euro'luk kredi sağlamaya karar verdi

17 Temmuz 2015 23:20

Avrupa Konseyi, Yunanistan'a Pazartesi günü 7,17 milyar Euro'luk kısa dönem finansmanın, Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması (EFSM) aracılığıyla sağlanacağını açıkladı.

Kredinin Yunanistan'a 3 ay vade ile verildiği belirtilen açıklamada, "Bu krediyle, yeni programın uygulanmasına başlanıncaya kadar Yunanistan, IMF ve Avrupa merkez bankası'na olan birikmiş borçlarını ödeyecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Euro kullanmayan AB üyesi ülkelerin fonlarının garanti altına alındığına dikkat çekilerek, Yunanistan'ın borcunu, şartlar uygun şekilde ödememesi halinde bu ülkelere sağladıkları kredinin iade edileceği belirtildi.

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