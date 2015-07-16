Yunanistan erken seçime mi gidiyor?

Yunanistan’ın üçüncü kurtarma paketini kabul etmesinin ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Nikos Voutsis, erken seçim sinyali verdi. Voutsis, Eylül veya Ekim’de erken seçim yapılabileceğini ifade etti.

Radikal'de yer alan habere göre, Kokkino radyo istasyonunda konuşan İçişleri Bakanı, seçim ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi ve “Eğer Eylül’de olmazsa Ekim’de olur” ifadesini kullandı.

Voutsis, hükümet değişikliğine gidilip gidilmeyeceği kararının Başbakan Alexis Tsipras tarafından 22 Temmuz’dan önce verileceğini söyledi. Voutsis, “Böyle durumlarda eylemsizlik iyi bir şey getirmiyor” dedi.