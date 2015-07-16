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Dünya

Yunanistan erken seçime mi gidiyor?

Üçüncü kurtarma paketinin onaylanmasının ardından konuşan Yunanistan İçişleri Bakanı, erken seçim sinyali verdi

16 Temmuz 2015 23:02

Yunanistan’ın üçüncü kurtarma paketini kabul etmesinin ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Nikos Voutsis, erken seçim sinyali verdi. Voutsis, Eylül veya Ekim’de erken seçim yapılabileceğini ifade etti.

Radikal'de yer alan habere göre, Kokkino radyo istasyonunda konuşan İçişleri Bakanı, seçim ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi ve “Eğer Eylül’de olmazsa Ekim’de olur” ifadesini kullandı.

Voutsis, hükümet değişikliğine gidilip gidilmeyeceği kararının Başbakan Alexis Tsipras tarafından 22 Temmuz’dan önce verileceğini söyledi. Voutsis, “Böyle durumlarda eylemsizlik iyi bir şey getirmiyor” dedi.

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