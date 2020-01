Yunanistan'da bankaların açılış tarihi belli oldu

Yunanistan'da, üçünü kurtarma paketinin parlamentoda onaylanmasının ardından iki haftadan fazla süredir sermaye kontrolleri kapsamında kapalı tutulan bankalar 20 Temmuz'da yeniden açılacak. Ancak bankaların açılacak olmasına rağmen, para çekme makinelerinden 60 Euro'luk günlük para limiti devam edecek. Bununla birlikte 20 Temmuz'dan itibaren günlük para limitini kullanmayan banka müşterileri ertesi gün kullanabilecek.

Yunanistan resmi haber ajansı ANA-MPA'nın bankacılık kaynaklarına dayandırarak geçtiği habere göre, Avro Bölgesi maliye bakanları da, "Yunanistan'ı kurtarma paketi" ile ilgili olarak yaptıkları telekonferansta Yunanistan'a 7 milyar avroluk "köprü kredi" verilmesine karar verdi.

Acil likidite desteği 900 milyon Euro artırıldı

Yunanistan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Acil Likidite Desteği'ni (ELA) sabit tutması ile ülkede finansal bir çöküş yaşanmaması için 29 Haziran'dan bu yana ticari bankaları kapalı tutarak sermaye kontrolleri uygulamaya başlamıştı.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi Frankfurt'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında ECB'nin Yunan bankalarına sağlanan acil yardım fonunu (ELA) 900 milyon avro artırdığını açıkladı.



7 milyar Euroluk 'köprü kredi' geliyor



Avro Bölgesi maliye bakanları, bu sabah "Yunanistan'ı kurtarma paketi" ile ilgili olarak yaptıkları telekonferansta Yunanistan'a 7 milyar avroluk "köprü kredi" verilmesine karar verdi. Avrupa Birliği ülkelerinin yarın bu kararı desteklemesi bekleniyor.

Avro Bölgesi liderlerinin Yunanistan'ı iflastan kurtarmak ve avroda kalmasını sağlamak için anlaştığı kurtarma paketinde, bankalara 25 milyar avroluk kaynak aktarılacağının öngörülmesi, Yunan halkının mevduatlardan kesinti yapılacağı endişesini hafifletti.

Yunan bankacılar, kurtarma paketiyle gelecek 25 milyar avrodan sonra halkın mevduat hesaplarından kesinti yapılmasının şimdilik gündeme gelmeyeceğini ifade ediyor. 100 bin avroya kadar depozitoların şimdilik güvende olduğunu vurgulayan bankacılar, her şeyin her an değişebileceği uyarısında da bulunuyor.

Öte yandan, iki yıl önce Güney Kıbrıs Rum kesimindeki bankalarda mevduat kesintisi uygulanmasını hatırlayan Yunan halkı, sermaye kontrolleri olmasına rağmen hesaplarındaki paralarını eritmeye çalışıyor. Ülkede parası olanların "saat, pahalı çanta ve mücevher" gibi lüks ürünlere yatırım yapmaya başladığı ifade ediliyor. Yunan bankaları, son iki hafta içinde 500 binden fazla kredi kartı dağıttıklarını açıkladı. Yine Yunan vatandaşları, mevduat kesintisi korkusuyla, borçlarını kapatarak, vergilerini önceden ödüyor. 29 Haziran'dan beri Yunan Vergi Dairesi'nin kasasında 1 milyar avrodan fazla gelir vergisi toplandığı bildirildi.



Yunan bankalarına sermaye takviyesi yapılacak



Avro Bölgesi liderlerinin Yunanistan'ı iflastan kurtarmak ve avroda kalmasını sağlamak için üzerinde anlaştığı kurtarma paketinde bankalara 25 milyar avroluk kaynak aktarılması öngörülüyor.

Bu kaynağın, 2012 yılında uygulanan model takip edilerek, sürdürülemez kredi ve varlıklara ilişkin pay ayrıldıktan sonra Yunan bankalarına sermaye takviyesi olarak kullanılması öngörülüyor.

Söz konusu kurtarma paketine göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) zor durumdaki Yunan bankalarında sermaye yeterliliklerini belirlemek üzere stres testi yapacak. Stres testinden sonra, bankaların iştiraklerinin satılması, harcamalarında kesintiye gidilmesi ve yabancı ülkelerden çıkış gibi önlemler bankaların yönetimiyle masaya yatırılacak.

Yunanistan'a toplamda 306 milyar avru verildi

Yunanistan'a, 2010 yılındaki ilk kurtarma paketinde IMF 21,7 milyar avro, Almanya başta olmak üzere Avro Bölgesi ülkeleri de yaklaşık 53 milyar avro kaynak sağlamıştı.

2012 yılındaki ikinci kurtarma paketinde ülke IMF'den 11,6 milyar avro ve Avrupa Finansal İstikrar Fonu'dan da (EFSF) 130,9 milyar avroluk kredi kullandı. Bugünlerde üzerinde konuşulan üçüncü kurtarma paketi (86 milyar avro) tam olarak imzalanır ve yürürlüğe girerse nakit sıkıntısı çeken Yunanistan'a son 5 yılda toplamda 306 milyar avroluk kaynak aktarılmış olacak.



Bundan sonra ne olacak?



- Avrupa Birliği ülkelerinin, Avro Bölgesi maliye bakanlarının bugün aldığı Yunanistan'a 7 milyar avro köprü kredi verilmesi kararını cuma günü desteklemesi bekleniyor.

- Yunanistan'a sunulan 86 milyar avroluk kurtarma paketinin Yunanistan'ın en büyük alacaklısı konumundaki Almanya'nın parlamentosunda cuma günü oylanması bekleniyor.

- Yunan parlamentosu 22 Temmuz Çarşamba günü adalet reformu özelleştirme reformu ve pazar günleri çalışmayı da içine alacak ticaret reformlarını oylaması gerekiyor.