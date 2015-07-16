Yunanistan'a para muslukları açılıyor



Avrupa Merkez Bankası (AMB), Yunan bankalarına acil kredileri devam ettirme kararı aldı. AMB Başkanı Mario Draghi Acil Likidite Desteği (ELA) kapsamındaki yardımların çerçevesinin genişletildiğini açıkladı. Frankfurt’taki AMB Yönetim Konseyi toplantısının ardından konuşan Draghi, bir haftalığına miktarın 900 milyon euro yükseltildiğini kaydetti. Yunan bankalarını ayakta tutabilmek için AMB haziran sonuna kadar ELA programından yardımları sürekli artırmış, ardından yeni krediler vermemiş ancak borç geri ödemesi de talep etmemişti.

AMB Başkanı Draghi, Yunanistan’ın borçları için ödeme kolaylıkları sağlanması çağrısında da bulundu. Ödeme kolaylıklarının gerekliliğinin tartışma konusu olmadığını belirten Draghi, “Konu, hangi yolun daha iyi olduğu. Önümüzdeki haftalarda bu konu tartışmaların odak noktasına yerleşmelidir“ diye konuştu.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, borç traşının Yunanistan’ın Euro Bölgesi üyeliğiyle bağdaşmadığı görüşünü savunuyor. Euro Bölgesi ülkeleri borç affının söz konusu olmayacağı ancak kredi geri ödeme vadelerinin uzatılabileceği mesajını vermişti. IMF verilerine göre Yunanistan’ın borç yükünün altından kalkabilmesi için şimdiye kadar aldığı ve gelecekte alacağı kredilere en az 30 yıl vade konması gerekiyor.

Üçüncü pakete yeşil ışık

Diğer yandan Euro Bölgesi maliye bakanları da Yunanistan’a üçüncü yardım paketi müzakerelerinin başlaması için yeşil ışık yaktı. Euro Bölgesi’nden yapılan açıklamada, ulusal parlamentolardan çıkacak onayın ardından “Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) üzerinden üç yıl vadeli istikrar yardımı için ilke kararı alınmıştır“ denildi. Açıklamada, Yunan parlamentosunun dün gece talep edilen reformları onaylamasından memnuniyet duyulduğu da kaydedildi.

Program ile ilgili müzakerelerin başlayabilmesi için Euro Bölgesi‘ne üye ülkelerin parlamentolarınca da onaylanması gerekiyor. Alman Federal Meclisi’ndeki oylamanın cuma günü yapılması planlanıyor.

Euro Grubu, Yunan meclisini ayrıca ikinci reform dalgasını da ivedilikle oylamaya çağırdı. AB liderler zirvesinde, bankacılık sektöründe reform ve yargının siyasetten arındırılmasına yönelik reformlar dizisinin 22 Temmuz’a kadar meclisten geçirilmesi talep edilmişti.

Yunanistan'da erken seçim tartışması

Bu arada Yunanistan’da meclisin alacaklıların talep ettiği reformları içeren yasa tasarılarını onaylaması ülkeyi karıştırdı. İktidardaki Syriza partisinden 38 milletvekilinin tasarruf programına karşı oy kullanmasının ardından İçişleri Bakanı Nikos Vutsis erken seçim olasılığını telaffuz etti.

Vutsis, Sto Kokkino radyosunda yayınlanan röportajda eylül ya da ekimde seçimlere gidilmesinin büyük bir olasılık olduğunu, ancak bunun güncel gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi sonrasında ortaya çıkacak tabloya bağlı olacağını belirtti. Mecliste 149 sandalyesi bulunan Syriza’dan, aralarında eski maliye bakanı Yanis Varufakis’in de bulunduğu 38 milletvekili ‘hayır‘ oyu kullanmıştı. Syriza lideri Aleksis Tsipras başkanlığındaki hükümet programı meclisten muhalefetin oylarıyla geçirebildi.