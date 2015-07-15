Yunanistan 3. kurtarma paketini protestolar ve çatışmalar eşliğinde onayladı!

Yunan Parlamentosu Troyka'nın kurtarma paketi karşılığında, vergilerin artırılmasını, emeklilik sisteminde kesintiye gidilmesini öngören reform paketini onayladı. Parlamentoda oylanan tasarı 229 'evet' oyuna karşı 64 'hayır' oyuyla kabul edildi. Oylamada iktidar partisi SYRIZA fire verdi. 32 SYRIZA'lı "hayır" oyu kullandı, 6'sı çekimser oy kullandı, 1 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Oylama sürerken Meclis dışında bekleyen protestocularla polis arasında çatışma çıktı. En az 50 kişi gözaltına alındı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Euro Bölgesi liderlerinin zirvesinde anlaşılan 86 milyar Euro'luk üçüncü kurtarma paketine karşılık, Yunanistan’ın özelleştirmeler ve vergi artışlarına gitmek zorunda. Anlaşmanın referandumda reddedilen maddelerden daha ağır şartlar içermesi iktdar partisi SYRIZA'nın tepki çekmesine neden olmuştu. Parlmento oylamasında 30'dan fazla SYRIZA milletvekili reform paketine karşı 'hayır' dedi. 'Hayır' oyu kullanan milletvekilleri arasında, Euro Bölgesi ile görüşmelerin tıkanması sonucu istifa etmeye zorlanan eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis de var.

Pakete karşı protestolar

Yunan Parlamentosu'nda oylama sürerken AB anlaşmasını protesto eden Antikapitalist Cephe üyeleri, Klafthmonos Meydanı'nda toplanarak parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na doğru yürüdü.

Yaklaşık 500 gösterici, "Halkın daha çok fakirleştirilmesine hayır", "Tsipras her şeyi mahvetti" ve "Yeni kemer sıkma politikalarına hayır" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıyarak, Sintagma Meydanı'nda hükümet karşıtı sloganlar attı.

Paketin onaylanmasına karşı çıkan kalabalık bir grup parlamento binasının da olduğu Sintagma meydanında toplandı. Polisin göstericilere biber gazlı müdahalesi üzerine kalabalık ve polis arasında çatışma çıktı. Polisin en az 50 göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gündüz vakitlerinde Sintagma Meydanı'nda yapılan gösterilere katılan bazı işçi sendikaları, eczacılar, kamu çalışanları ve belediye işçileri yeni kemer sıkma politikalarına karşı çıktı.

Çipras'tan birlik çağrısı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün parlamentoda yapılması beklenen kritik oylama öncesinde SYRIZA milletvekillerine birlik çağrısında bulundu.

SYRIZA meclis grubu toplantısında milletvekillerine hitap eden Çipras, meclis grubunun desteği olmadan başbakanlık görevine devam edemeyeceğini söyledi.

Borç konusunda elinden geleni yaptığını ve başka çıkış yolu bulunmadığını belirten Çipras, itiraz eden milletvekillerine kendisinin düşünemediği alternatif başka bir çözüm yolu varsa söylemelerini istedi.

Toplantıda konuşan Enerji Bakanı Panayotis Lafazanis ise, hükümetin herhangi bir şantaj yoluyla memorandum kabul edemeyeceğini ifade ederek, tasarıya oy vermeyeceğini ancak hükümeti desteklemeye devam edeceğini söyledi. Bazı milletvekilleri de, Yunanistan'ın, Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble'nin önerisini kabul ederek 5 yıllığına avrodan çıkması gerektiğini belirttiler.

Varoufakis'in ardından yardımcısı da istifa etti

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, partinin komite üyelerinden yarısından fazlası anlaşamayı yerden yere vururken Maliye Bakan Yardımcısı Nadia Valavani de istifa mektubunu Çipras’a sundu. Valavani, oturumda da ‘Hayır’ oyu vereceğini belirtti.

109 üye paket için darbe dedi

SYRIZA’nın 201 komite üyesinden 109’u Çipras’la Brüksel arasında imzalanan acil kurtarma peketini ‘darbe‘ olarak niteyen açıklamaya imza attı.

Açıklamada, bu darbenin Yunanistan’ın doğrudan demokrasisi ve egemenliğini hedef aldığı, anlaşmanın aşağılayıcı ve ülke için yıkıcı olduğu vurgulandı. Yunanistan’ın kreditörlerle yeni bir reform paketi üzerinde uzlaşma sağlaması gerektiği ifade edildi.

Üçüncü kurtarma paketi

AB Komisyonu, Yunanistan'a Temmuz ayı için avans niteliğinde 7 milyar Euroluk 'köprü kredi' verileceğini açıkladı.

Kemer sıkma politikalarına hayır diyen seçmen tabanıyla iktidara gelen Başbakan Alexis Tsipras, reformlara ilişkin halk oylamasından da "hayır" kararı çıkmasına rağmen yeni kurtarma paketi konusunda borç verenlerle anlaştı.

Yunanistan’ın borçlarını ödeyememesi ve yaklaşık 50 milyar Euro değerinde yeni bir kurtarma paketi istemesi üzerine, AB ve IMF yetkilileriyle yapılan görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Reform paketinde neler var?

Yunanistan parlamentosunda oylanacak paketde Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yüzde 23’e yükseltilmesi, gıda ürünlerinden yüzde 23 ilaçlardan yüzde 6 KDV alınması öngörülüyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın yüzde 1’i oranında artırılması, Kurumlar Vergisi’nin yüzde 26’dan yüzde 28’e yükseltilmesi, lüks ürünlerden daha fazla vergi alınması, Yunan Adaları'na sağlanan yüzde 30'luk vergi indiriminin kaldırılması, emeklilik yaşının 67'ye yükseltilmesi, Savunma harcamalarının bu yıl 100, önümüzdeki yıl 200 milyon euro azaltılması, ve ülkenin telekom şiketinin özelleştirilmesi yer alıyor.

IMF'den Euro liderlerine eleştiri

Uluslararası Para Fonu (IMF) da Euro bölgesi liderlerinin Yunanistan'a ağır şartlar karşılığı yardım sundukları anlaşmayı eleştirdi.

IMF, Yunanistan'ın kamu borçlarının 'sürdürülemez' hale geldiğini söyledi ve borçların ertelenmesi gerektiğini ifade etti. IMF ayrıca, alacaklıların kesinlikle karşı çıktığı, borçların azaltılması seçeneğinin de değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Yunanistan'ın IMF'ye olan borcu da tüm borçlarının yüzde 10'una denk gelen 1,6 milyar euro. Atina, vadesi 13 Temmuz'da dolan borçlarını da ödeyememişti.

Maliye Bakanı Euclid Tsakalotos ise "Bu zor bir anlaşma. Anlaşmanın ekonomik bakımdan uygulanabilirliğini, ancak zaman gösterecek" değerlendirmesinde bulundu.