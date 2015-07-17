IMF yetkilisi: Yunanistan değil Almanya Euro'dan çıksın

IMF yetkilisi Ashoka Mody, Avrupa'nın ortak para birimi Euro'dan Yunanistan'ın değil Almanya'nın çıkmasının daha faydalı olacağını söyledi.

Business Insider'ın haberine göre, Mody, Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schauble’nin eurodan çıkışla ilgili konuşulmaması gerektiği tabusunu yıkmasından memnun olduğunu belirtirken, Almanya için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İşte o açıklama;

“Eğer Almanya Alman markına geri dönerse, euronun değeri anında düşer bu da Avrupa’daki diğer ülkelere rekabet edebilme şansı getirir. İtalya, Portekiz ve Yunanistan tekrar büyüme şansı elde eder. Tahmin edilebileceği gibi Hollanda, Belçika, Avusturya ve Finlandiya Almanya’yı takip eder ve belki de yeni bir blok oluşur. Böylece euronun değeri iyice düşer.

Böyle bir durumda en büyük kazanç politikada sağlanır. Almanya Avrupa’yı hegemonyası altında tutmayı amaçlarken masraflardan da kaçmak istediğini kanıtlamıştır.”