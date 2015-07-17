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Ekonomi

Yunanistan Türkiye'ye 100 milyon dolar ödeyecek

Botaş ile Yunanistan’ın DEPA şirketi arasındaki anlaşmazlık karar bağlandı

17 Temmuz 2015 00:42

Botaş ile Yunanistan’ın DEPA şirketi arasındaki anlaşmazlık tahkim mahkemesinde karara bağlandı. Buna göre, Yunanistan, Türkiye'ye 100 milyon dolar ödeyecek.

Türkiye ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan'a 4 yıl önce açtığı tahkim davasını kazandı. Açıklamayı yapan Enerji Bakanı Taner Yıldız, "Dava Paris'te dün (çarşamba) sonuçlandı ve Türkiye'nin lehine karar açıklandı. Böylece 4 yıl önce Botaş ile Yunanistan’ın milli doğalgaz şirketi DEPA arasındaki 100 milyon dolarlık anlaşmazlık karara bağlanmış oldu. 

DHA'da yer alan habere göre, Yunanistan’ın zor durumda olduğunu biliyoruz. Onlara yardımcı olmak isterdik ama bizim için ülkemizin çıkarları daha ön planda” dedi.

Karar; Türkiye'nin krizdeki Yunanistan'a yardım yapabileceği yönündeki açıklamaların geldiği bir döneme rastladı. 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yunanistan'ın borçlarını Türkiye'nin ödemesi yönündeki önerilerle ilgili, "Teklif gelirse değerlendiririz" demişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu da Yunanistan'a destek mesajı vermişti.
HDP'li Ertuğrul Kürkçü de, Yunanistan'ın 1,6 milyar Euroluk borcunu Türkiye'nin ödemesini önermişti.

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