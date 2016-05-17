AB: Türkiye kurallara göre oynasın, değiştirmeye çalışmasın!

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'nin göçmenler konusunda Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmanın kurallarını değiştirmeye çalışmaması gerektiğini söyledi.

Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye oyunu kuralına göre oynadığı ve kuralları değiştirmeye çalışmadığı sürece AB anlaşmada üzerine düşeni yerine getirmeye hazır" ifadesini kullandı.

İnsan hakları gruplarının eleştirilerine uğrayan anlaşma, Türkiye üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısını azaltmayı amaçlıyor.

Anlaşmada, AB'nin de Ankara'nın alacağı önlemler karşılığında Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirmesi öngörülüyor.

Ancak bir süredir Türkiye'nin terörle mücadele yasasında değişiklik yapması talepleri nedeniyle taraflar arasında gerginlik yaşanıyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa'nın bu konuda Türkiye'ye baskı yapmasının teröre destek vermekle eşdeğer olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu Viyana'da Türk işadamlarına hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'nin baskılara boyun eğmeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı "PKK ile, terör örgütü ile, DAEŞ ile mücadele ettiğimiz bir ortamda bize 'terör yasası değiştireceksiniz aksi takdirde vize serbestisini gerçekleştirmeyiz' demek teröre destek vermektir. Böyle bir dayatmaya karşı kesinlikle boyun eğmeyiz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile vize konusuna bir yol haritası belirlenmesi gerektiğini kaydetti.