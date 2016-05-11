AB Bakanı Volkan Bozkır: Terör tanımı vize muafiyetiyle ilgili bir durum değil, tartışılamaz

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'ye vize serbestisi konusunda yapılacak olağanüstü oturum öncesi, Ankara'nın terörle mücadele yasalarında değişiklik yapmayacağını söyledi. Bozkır Strasbourg'daki toplantı öncesi NTV televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye'nin terörle mücadele yasalarını tartışacak bir dönemde olmadığını belirtti.

Volkan Bozkır "Türkiye'de terörle mücadele kanunundaki bir değişikliği kabul etmek mümkün değildir. 450'nin üzerinde şehit verdiğimiz bir ortamda çok ciddi terör operasyonlarının sürdüğü bir ortamda terörle mücadele kanununun siyaseten Türkiye'de ele alınması mümkün değildir." diye konuştu.

Bozkır, Strasbourg'daki temaslarında parlamentodaki grup başkanlarıyla görüşüp bu durumu ve Türkiye'nin görüşlerini aktarmaya çalışacağını anlattı.

Bozkır "Burada kritik bu noktada parlamentonun doğru resme bakması önemli. Normal bir parlamento prosedürü gibi buna bakıp Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin çok önemli bir noktasında buna rutin bir kararla cevap verirse o zaman gerçekten hem kat edilen mesafe heba edilmiş olur hem de önümüzdeki dönem için bu Türkiye-AB ilişkilerinde menfi bir adımla karşı karşıya kalmış oluruz." dedi.

Bozkır ayrıca terörle mücadele yasasından değişikliğin vize serbestisi anlaşmasının bir parçası olmadığını savundu.

AP'nin kararı süreci tıkayabilir

Avrupa Parlamentosu oturumunda Türkiye'nin vize serbetisi için gerekli kriterleri ne ölçüde yerine getirdiği değerlendirilecek.

Parlamento, Türkiye tüm kriterleri yerine getirmediğine kanaat getir takdirde konuyla ilgili yasal süreç tıkanmış olacak.

Avrupa Birliği Komisyonu vize serbestisi için terörle mücadele yasasının değiştirilmesini istemişti.

Beş farklı adım sıralayan AB Komisyonu bunları, yolsuzlukla mücadele, verilerin korunması, tüm AB üyesi ülkelerle adli işbirliği, Avrupa Birliği'nin polis örgütü EUROPOL'la daha sıkı işbirliği ve terörle mücadele yasaları ve uygulamalarının gözden geçirilmesi olarak sıralamıştı.