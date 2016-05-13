T24 LogoT24 Logo
Gündem

AB Bakanı Volkan Bozkır: Vize anlaşmasında çok umutlu değilim

"Komisyon'un bir formülle yeni bir karar vermesi elzemdir"

13 Mayıs 2016 20:43

AB Bakanı Volkan Bozkır, Türkiye vatandaşlarına Avrupa seyahatlerinde vize serbestisi tanınmasıyla ilgili süreçte Avrupa Komisyonu'nun çözüm için yeni bir formül bulması gerektiğini söyledi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüşen Bozkır, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, "Bugünkü temaslarım sonunda vize anlaşmasında gelinen durumdan çok umutlu olduğumu söyleyemiyorum" dedi.

Bozkır, "Sürecin haziran sonuna kadar bitmesi için önümüzde çok fazla zaman yok; Komisyon'un bir formülle yeni bir karar vermesi elzemdir" diye konuştu.

AB Bakanı, 'Türkiye'ye döndüğünde yeni bir değerlendirme yapacaklarını, beş kriterle ilgili ne yapılabileceği konusunda istişarede bulunacaklarını' söyledi.

Avrupa Komisyonu, aybaşında Türkiye'nin 72 kriterden çoğunu yerine getirmede 'etkileyici bir ilerleme sağladığını' söylemiş ancak atılması gereken adımları olduğunu belirtip geriye kalan beş kriteri sıralamıştı.

Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen anlaşması kapsamında Türkiye'nin adım atması gerektiğini belirttiği beş kriteri şöyle sıralamıştı:

-Yolsuzlukla mücadele

-Verilerin korunması

-Tüm AB üyesi ülkelerle adli işbirliği

-AB'nin polis örgütü Europol ile daha sıkı işbirliği

-Terörle mücadele yasası ile uygulamalarının gözden geçirilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta, AB'ye, Türkiye'nin terörle mücadele yasalarında değişiklik yapmayacağı uyarısında bulunmuştu.

Erdoğan AB'ye, "Biz yolumuza gidiyoruz, sen de yolunuza git kiminle anlaşıyorsan anlaş" demişti.

BBC'nin Strasbourg'dan bildiren muhabiri Jonathan Blake'e göre Haziran sonuna kadar varılması beklenen vize serbestisi anlaşmasının zamanında yürürlüğe girmesi zor görünüyor.

ETİKETLER

volkan bozkırabvize anlaşmasıtürkiyeerdoğan

İlgili Haberler

AP, Türkiye 72 kriteri tamamlayınca kadar vize muafiyetini gündeme almayacak

Kriterler içerisinde Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik de yapılması var

AB Bakanı Volkan Bozkır: Terör tanımı vize muafiyetiyle ilgili bir durum değil, tartışılamaz

Türkiye'de şu aşamada terör tanımının tartışılması mümkün değil

Avrupa Parlamentosu: 72 kriteri yerine getirmediği sürece Türkiye'ye vize serbestisi yok!

"Türkiye’nin istediğimiz değişikliklerini yapabileceğini göremiyorum"

AB vize serbestisi için ne istiyor?

Vize serbestisi için toplam 72 kriterin yerine getirilmesi gerekiyor, 5 kriterde henüz AB standartlarının sağlanamadığı açıklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24