AB Bakanı Volkan Bozkır: Vize anlaşmasında çok umutlu değilim

AB Bakanı Volkan Bozkır, Türkiye vatandaşlarına Avrupa seyahatlerinde vize serbestisi tanınmasıyla ilgili süreçte Avrupa Komisyonu'nun çözüm için yeni bir formül bulması gerektiğini söyledi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüşen Bozkır, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, "Bugünkü temaslarım sonunda vize anlaşmasında gelinen durumdan çok umutlu olduğumu söyleyemiyorum" dedi.

Bozkır, "Sürecin haziran sonuna kadar bitmesi için önümüzde çok fazla zaman yok; Komisyon'un bir formülle yeni bir karar vermesi elzemdir" diye konuştu.

AB Bakanı, 'Türkiye'ye döndüğünde yeni bir değerlendirme yapacaklarını, beş kriterle ilgili ne yapılabileceği konusunda istişarede bulunacaklarını' söyledi.

Avrupa Komisyonu, aybaşında Türkiye'nin 72 kriterden çoğunu yerine getirmede 'etkileyici bir ilerleme sağladığını' söylemiş ancak atılması gereken adımları olduğunu belirtip geriye kalan beş kriteri sıralamıştı.

Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen anlaşması kapsamında Türkiye'nin adım atması gerektiğini belirttiği beş kriteri şöyle sıralamıştı:

-Yolsuzlukla mücadele

-Verilerin korunması

-Tüm AB üyesi ülkelerle adli işbirliği

-AB'nin polis örgütü Europol ile daha sıkı işbirliği

-Terörle mücadele yasası ile uygulamalarının gözden geçirilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta, AB'ye, Türkiye'nin terörle mücadele yasalarında değişiklik yapmayacağı uyarısında bulunmuştu.

Erdoğan AB'ye, "Biz yolumuza gidiyoruz, sen de yolunuza git kiminle anlaşıyorsan anlaş" demişti.

BBC'nin Strasbourg'dan bildiren muhabiri Jonathan Blake'e göre Haziran sonuna kadar varılması beklenen vize serbestisi anlaşmasının zamanında yürürlüğe girmesi zor görünüyor.