Avrupa Parlamentosu: 72 kriteri yerine getirmediği sürece Türkiye'ye vize serbestisi yok!

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Deutschlandfunk’a yaptığı açıklamada, Türkiye’ye haziran ayında vize serbestisi sağlanması yönündeki beklentiye noktayı koydu. Schulz, şartlar yerine getirilmeden parlamentonun konuyu ele almasının söz konusu olmayacağını açıkladı. Schulz, bu nedenle kendisinin konuyu komisyona havale etmediğini de söyledi.

DHA'nın haberine göre, zaman olarak hâlâ her şeyin mümkün olduğuna dikkat çeken Schulz, Türkiye’nin istenilen değişiklikleri henüz ele almadığına vurgu yaptı. Schulz, ”Ben Türkiye’nin bunu yapabileceğini göremiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin terörle mücadele yasasıyla ilgili değişiklik yapma talebine yönelik olarak, ”Kusura bakma, hadi bakalım, biz yolumuza gidiyoruz. Sen de yoluna git. Kiminle anlaşabiliyorsan, onlarla da anlaş" çıkışı yapmıştı.

Türkiye’nin vize serbestisi için gerekli 72 şartın, aralarında terör yasası ve kişisel bilgiler konusundaki düzenlemelerin de yer aldığı beşini yerine getirmediğini belirten Martin Schulz, Türkiye’nin bu konuları ne zaman parlamentoda ele alacağına karar vermesi gerektiğine vurgu yaptı. Schulz,” Biz de ancak o zaman hareket planımızı buna nasıl adapte edebileceğimizi düşünebiliriz” dedi. AP Başkanı Schulz, ekim ayında onayın çıkması için Türkiye’nin şimdiden parlamentoda konuyu ele almaya başlaması gerektiğini de söyledi.

Türkiye’nin anlaşmazlık neticesinde Avrupa’ya sığınmacıların gitmesine izin vereceğini düşünmediğini de kaydeden Schulz, iki taraf arasında kapsamlı bir anlaşma yapıldığını ve bunun basitçe iptal edilemeyeceğini hatırlattı. Uluslarası alanda böyle politika yapılamayacığına vurgu yapan Schulz, Türkiye’nin de böyle bir politika izleyeceğini sanmadığını dile getirdi.