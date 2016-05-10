T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AP, Türkiye 72 kriteri tamamlayınca kadar vize muafiyetini gündeme almayacak

Kriterler içerisinde Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik de yapılması var

10 Mayıs 2016 18:40


Avrupa Parlamentosu sözcüsü, Türkiye'nin vize muafiyeti için 72 kriterin tümünü yerine getirinceye kadar Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler ve Adalet Komisyonu'nun konuyu gündeme almamaya karar verdiğini belirtti.

Türkiye'nin yerine getirmesi gereken kriterlerden arasında Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik de bulunuyor. Türkiye'nin yasadaki "terör" tanımını değiştirmesi gerekiyor. Bu şekilde de basın, ifade ve toplanma gibi temel özgürlüklerin garanti altına alınması amaçlanıyor.

Ayrıca yolsuzluğa Karşı Avrupa Ülkeler Grubu Konseyi'nin (GRECO) tavsiyeleri ile uyumlu yasal düzenlemeler yapması gerekiyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda da değişiklikler yapılarak AB standartları ile uyumlu hale getirilmesi de yerine getirilmesi gereken ikinci bir kriter. Ayrıca AB'nin emniyet teşkilatı EUROPOL'le yapılan Operasyonel İşbirliği Anlaşması'nın uygulamaya konulması gerekiyor. Son olarak da suçluların iadesi konusunda AB üyesi ülkelerle hukuki alanda işbirliğinin sağlanması gerekli.

Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik yapmayacaklarını belirtmiş ve herkesin kendi yoluna gitmesi gerektiğini söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklaması Avrupa'da büyük tepki çekmişti. Erdoğan son açıklamasında ise ''Türkiye'nin stratejik hedefi AB üyeliğidir. AB, terörle mücadelede daha kararlı tutum sergilemeli'' demişti. Bu açıklamalar, Erdoğan'ın tavrını yumuşattığı şeklinde yorumlanmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa Parlamentosu TürkParlamentosuTürkiyeAvrupa Parlamentosu SivilAdalet KomisyonuTerörle Mücadele YasasıKarşı AvrupaGrubu KonseyiVerilerin Korunması KanunuEUROPOLOperasyonelAnlaşmasıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24