AP, Türkiye 72 kriteri tamamlayınca kadar vize muafiyetini gündeme almayacak



Avrupa Parlamentosu sözcüsü, Türkiye'nin vize muafiyeti için 72 kriterin tümünü yerine getirinceye kadar Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler ve Adalet Komisyonu'nun konuyu gündeme almamaya karar verdiğini belirtti.

Türkiye'nin yerine getirmesi gereken kriterlerden arasında Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik de bulunuyor. Türkiye'nin yasadaki "terör" tanımını değiştirmesi gerekiyor. Bu şekilde de basın, ifade ve toplanma gibi temel özgürlüklerin garanti altına alınması amaçlanıyor.

Ayrıca yolsuzluğa Karşı Avrupa Ülkeler Grubu Konseyi'nin (GRECO) tavsiyeleri ile uyumlu yasal düzenlemeler yapması gerekiyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda da değişiklikler yapılarak AB standartları ile uyumlu hale getirilmesi de yerine getirilmesi gereken ikinci bir kriter. Ayrıca AB'nin emniyet teşkilatı EUROPOL'le yapılan Operasyonel İşbirliği Anlaşması'nın uygulamaya konulması gerekiyor. Son olarak da suçluların iadesi konusunda AB üyesi ülkelerle hukuki alanda işbirliğinin sağlanması gerekli.

Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik yapmayacaklarını belirtmiş ve herkesin kendi yoluna gitmesi gerektiğini söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklaması Avrupa'da büyük tepki çekmişti. Erdoğan son açıklamasında ise ''Türkiye'nin stratejik hedefi AB üyeliğidir. AB, terörle mücadelede daha kararlı tutum sergilemeli'' demişti. Bu açıklamalar, Erdoğan'ın tavrını yumuşattığı şeklinde yorumlanmıştı.