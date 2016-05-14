"Erdoğan, tehditlerine devam ederse vize anlaşması çıkmaza girer!"



Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan muhafazakâr EVP'nin Başkanı Manfred Weber, Der Spiegel'e verdiği demeçte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Weber, Türkiye'ye vize serbestisi tanınması konusunda Erdoğan'ın yaptığı son açıklamalara tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan mülteci anlaşmasını feshetme konusunda tehdit etmeye devam eder ve bize suçlamalar yöneltirse, o zaman çıkmaz sokağa gireriz" dedi. Weber açıklamasında, Avrupa'nın sığınmacı krizi konusunda Türkiye'ye bağımlı olmadığını dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz da Der Spiegel'e yaptığı açıklamada, Avrupa'nın vize serbestisi konusunda 72 kriter arasında yer alan Terörle Mücadele Yasası'nda reforma gidilmesi talebinden geri adım atmayacağını vurguladı. Schulz, "Avrupa Parlamentosu, bu kriterlerin yerine getirilmesinde ısrar edecektir. Bu, terörle mücadele yasalarında reforma gidilmesi konusunda da geçerli" dedi.

Schulz Tagesspiegel'e verdiği demeçte de benzer görüşleri dile getirdi. AP Başkanı Türkiye'nin terörle mücadele yasalarında reforma gidilmesi ve kişisel verilerin korunmasında adım atmasının önemli olduğunu söyleyerek, 'Bu konulardaki değişiklikler gazeteciler ve Türkiye'deki düşünce ve ifade özgürlüğü açısından büyük önem taşıyor' dedi. Schulz, 'İyi bir anlaşma sağlanması, hem AB olarak bizim çıkarımıza, hem de Türkiye'nin çıkarına' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terörle Mücadele Yasası'nı değiştirmeyeceklerini ve 'herkesin kendi yoluna gitmesi gerektiği' şeklindeki açıklaması Avrupa Parlamentosu'nda eleştirilere neden olmuştu.