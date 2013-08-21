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Dünya

AB, Mısır'a silah sevkiyatını durdurma kararı aldı

Avrupa Birliği, darbe karşıtlarına yönelik katliamlar ile gündemde olan Mısır'a silah satışını askıya alıyor

21 Ağustos 2013 21:29


Avrupa Birliği, Mısır'a silah sevkiyatını durdurma kararı aldı.

Avrupa Birliği, darbe karşıtlarına yönelik katliamlar ile gündemde olan Mısır'a silah satışını askıya alıyor.

Brüksel'de toplanan AB dışişleri bakanları, Mısır'da halka baskı ve şiddet uygulamada kullanılabilecek silah ve askeri malzeme satışını durdurma kararı aldı.

AB üyesi ülkeler, Mısır'a güvenlik konusundaki yardımları ve askeri eğitim faliyetlerini durdurmak ve mali yardımları gözden geçirmek konusunda mutabık kalırken sivil topluma ve muhtaçlara yönelik mali yardımları sürdürme taahhüdünde bulundu.

Dışişleri bakanlarının ortak kararında şiddet olayları kınanarak, "Mısır güvenlik güçlerinin son operasyonlarının orantısız olduğu ve kabul edilemeyecek sayıda ölümlere ve yaralanmalara yol açtığı" belirtildi.

AB üyeleri Mısır'daki katliamlara bağımsız soruşturma talep ederken geçici hükümetten teenni göstermesini istedi.

Dışişleri bakanları Sinai Yarımadası'nda güvenlik güçlerine saldırıları ve diğer terör eylemlerini, kiliselerin tahrip edilmesini ve hükümet binalarına ve müzelere saldırıları şiddetle kınadı.

 

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