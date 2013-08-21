Mısır'da devrik diktatör Mübarek serbest; seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi hapiste

Geçen yıl düzenlenen seçimde Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi’nin askeri darbeyle devrilerek gözaltına alındığı Mısır’da yargı, tartışılacak bir karara daha imza attı.

Mısır mahkemesi, 11 Şubat’ta 2011’de görevinden ayrılmak zorunda kalan devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in tahliye edilmesine karar verdi.

Mısırlı yetkililer, Mübarek'in tutuklu bulunması için yasal zemin kalmadığı için yarın serbest bırakılacağını belirtti.

85 yaşındaki Mübarek, koltuğunu kaybettiği 2011 yılındaki isyanda, çok sayıda protestocunun ölümüne neden olan sert müdahalelerin emrini vermekle suçlanıyordu.

30 yılın ardından gelen istifa

85 yaşındaki Hüsnü Mübarek, 30 yıldan uzun bir süre yürüttüğü Mısır Cumhurbaşkanlığı görevinden, 2011 yılında Tunus'ta başlayan Arap dünyası protestolarının, 25 Ocak 2011'de Mısır'da da başlaması üzerine ayrılmak zorunda kalmıştı.

Mübarek'in, yargılandığı davada ön duruşma öncesinde tutulması gereken en uzun gözaltı süresini tamamladığı belirtildi.

Mübarek, geçtiğimiz yıl protestocuların ölümüne engel olamadığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Bir mahkeme, Mübarek'in avukatlarının temyiz başvurusunu kabul etmiş ve yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

Mübarek’in avukatı Fareed el-Deeb, devrik lider hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından bir tanesinin düştüğünü ve hapishanede bulunmasına neden olan bir diğer yolsuzluk davasının da bu hafta içinde temizleneceğini iddia etmişti.

Deeb, kısa süreli bir prosedürün tamamlanmasının ardından Mübarek'in 48 saat içinde serbest kalacağını öne sürmüştü.

Savcı itiraz etmeyecek

Reuters'a konuşan davaya bakan savcı, mahkemenin tahliye kararına itiraz etmeyeceğini söyledi. Yapılan açıklamada, Mübarek hakkındaki tahliye kararının kesin karar olduğu ve iddia makamının karara itiraz edemeyeceği belirtildi. Geçmişte Mübarek hakkında tahliye kararı verildiğinde savcılar yeni bir suçlamayla gelerek Mübarek'in tutukluluk halinin devamını sağlıyordu.

Ömür boyu hapse mahkum oldu, mahkeme bozdu

Mübarek, 10 Şubat 2011'de yetkilerinin çoğunu yardımcısı Ömer Süleyman'a devretti, 11 Şubat 2011'de ise görevini orduya ve anayasa mahkemesine devrederek istifa etti. İstifa ettikten kısa bir süre sonra tutuklandı ve yargılanmaya başlandı. Mısır’da gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı’ndaki ölümlerden sorumlu tutulan Mübarek, 2 Harizan 2012 günü yardımcısı ile birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı; oğulları ile yargılanan birkaç kişi ise beraat etti. Mübarek, aldığı cezanın ardından depresyona girmişti.

Liderleri tutuklanan Müslüman Kardeşler nasıl tepki verecek?

Mısır'da Mübarek için tahliye kararı çıkmasının, Müslüman Kardeşler hareketinin lideri Muhammed Bedii gözaltına alınmasından bir gün sonrasına denk gelmesinin ülkede yeni bir öfke dalgası yaratmasından endişe ediliyor.

Halkı şiddete teşvik etmekle suçlanan Bedii'nin geçen Haziran'da Kahire'de Müslüman Kardeşler merkezinin önünde sekiz protestocunun ölümüyle ilgili olarak yargılanması bekleniyor.