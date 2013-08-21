Mısırlı general: Müslüman Kardeşler'in yöneticilerini öldürmek veya tutuklamak gerek

Mısırlı General Amr, Kahire'nin batısındaki Nasr City'de Fransız Le Monde gazetesinden Serge Michel'e verdiği röportajda "Biz 90 milyon Mısırlıyız ve Müslüman Kardeşler sadece 3 milyon. Hepsini tasfiye etmek ya da hapsetmek altı ayımızı alır. Bu sorun olamayacaktır, 1990'lı yıllarda da yapmıştık bunu" dedi.

Michel'in hepsi boşaltılsa bile Mısır cezaevlerinin 3 milyon Müslüman Kardeşler üyesini alabilecek kapasiteye sahip olup olmadığı yönündeki sorusuna, General Amr şöyle yanıt verdi: "Ben, 30 üst kademe ve 500 alt kademe yöneticiyi öldürmek ya da tutuklamak gerektiğini söylüyorum. O zaman diğerleri evlerine dönecektir. Her halükarda, bugün para aldıkları için eylem yapıyorlar."

'Eylemcilere 313 milyon euro ödendi'

Takvim'de yer alan habere göre, General Amr, eylemcilerin para aldıklarına yönelik iddiasını şöyle sürdürüyor: "Adeviyye Meydanı'nda yapılan oturma eyleminde Suriyeli protestoculara günlük 500 lira (54 euro), Mısırlılara 100 lira, kadınlara 50 ve çocuklara 30 lira veriliyordu. Oradakilerin hepsi, sözde barışçı, esasen tepeden tırnağa silah kuşanmış teröristlerdi. Bu eylemler günlük olarak 60 milyon liraya mal oldu. 48 günlük maliyet 313 milyon euroyu buldu."

'Uluslararası komployu bozduk'

Luksor eyaletinin güvenlik sorumlusu olan General Amr, "Türkiye, Katar, İsrail ve ABD'nin Müslüman Kardeşler'i desteklediğini ama bu komployu bozduklarını" da söyledi.

General Amr, devrik Cumhurbaşkanı Mursi'ye de ağır suçlamalarda bulundu: "Mursi, Hamas'ın bir casusudur. Sina'nın yüzde 40'ını Gazze Şeridi'ne bağlamak amacıyla 8 milyar dolara satmak istedi. Bu pazarlığı ona öneren Obama'dır. Ayrıca Gazze'ye bin tünel kazdı. Ayrıca Mısırı'ın güneyini Sudan'a satmak üzereydi ve Nil'in su seviyesini dörtte birine düşürecek bir baraj projesi için Etiyopa'ya yeşil ışık yakmıştı. Turizmi yasaklamıştı ve tüm antik siteler, piramitler, sfenksler ve tapınakları 5 yıllığına Katar'a kiraya vermişti. İhvan'ı övmesi için yabancı basına 2 milyar dolar verdi."



