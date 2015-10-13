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AB büyükelçilerinden 97 karanfil

"Kurbanların aileleri ve dostlarının acılarını paylaşıyor; terörizmi reddediyor ve Türkiye'de barış çağrısına destek veriyoru"

13 Ekim 2015 01:47

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 27 büyükelçisi, Ankara'daki BArış Mitingi öncesinde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenler anısına, 97 kırmızı karanfil bıraktı. 27 AB ülkesi büyükelçisi anmaya ilişkin, "Bugün olay yerine hep birlikte gelerek, kurbanların aileleri ve dostlarının acılarını paylaşıyor; terörizmi reddediyor ve Türkiye'de barış çağrısına destek veriyoruz. Failler, barışçıl amaçla toplanma ve düşünceyi ifade etme hakkını da hedef aldılar" dedi.

Avrupa Birliği büyükelçileri anmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Birliği ve Üye Ülkelerin Büyükelçileri ve Temsilcileri kederli Türk halkıyla dayanışma sergilemek üzere bugün saat 19:00'de geçtiğimiz Cumartesi günü tüm ülkeyi sarsan trajedinin yaşandığı yerde toplanma kararı aldılar. Çok sayıda masum insanın yaşamına mal olan bu menfur vahşet karşısında hepimiz dehşet içerisindeyiz. Ankara tren istasyonunda barışçıl bir gösteriye katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen insanlar bombalı bir saldırısının hedefi oldular. Saldırıda hedef alınan sadece onlar değildi. Failler aynı zamanda Türkiye'de ve dünyanın diğer yerlerinde, gerçek demokratların en fazla değer verdiği temel hak ve özgürlüklerden biri  olan barışçıl amaçla toplanma ve düşünceyi ifade etme hakkını da hedef aldılar.
Bugün olay yerine hep birlikte gelerek, kurbanların aileleri ve dostlarının acılarını paylaşıyor; terörizmi reddediyor ve Türkiye'de barış çağrısına destek veriyoruz." 

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