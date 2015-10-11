Ankara'da anma ve uğurlama



Ankara'da barış mitingini organize eden KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin yanı sıra mitinge katılan kurumların temsilcilerinin yer aldığı Koordinasyon Komitesi katliamda hayatını kaybedenler için bugün toplu anma ve uğurlama töreni düzenliyor.

Ölü sayısı 95'e yükseldi

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nin açıkladığı son rakamlara göre Ankara'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi. Açıklamada "10 Ekim saat 23:10 itibariyle, menfur saldırı sonucu 48'i yoğun bakımda 246 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

Otopsi ve kimlik tespit işlemleri için Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazelerden 75'inin kimlik tespitinin yapıldığı, 15'inin yakınlarına teslim edildiği belirtildi.

İki günlük grev kararı

Ankara'daki barış mitingine yönelik kanlı saldırının ardından ortak bir açıklama yapan DİSK, KESK TMMOB ve TTB, iki günlük grev kararı aldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler'den taziye mesajı

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve BM Genel Kurulu Başkanı Mogens Lykketoft bombalı saldırılarla ilgili olarak taziyelerini iletti. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon faillerin biran önce yakalanmasını dilediğini kaydetti.

BM Genel Kurulu Başkanı Mogens Lykketoft ise saldırıyı "korkakça ve anlaşılamaz" sözleriyle değerlendirdi. Lykketoft bu tip saldırıların "İnsanları ve ülkeleri barışçı, uyumlu ve sürdürülebilir bir dünya kurmaktan alıkoyamayacağını" vurguladı.

Obama Erdoğan'ı aradı

ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Obama'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradığı belirtildi.

Yazılı açıklamada "Başkan (Obama), yapılan hain saldırıdan dolayı hayatını kaybedenler ve yaralananlar için derin üzüntülerini iletti" ifadesine yer verildi.

ABD Başkanının, Erdoğan'a, terörle mücadele ve bölgede güvenliğin sağlanması konularında Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceklerini de kaydettiği belirtildi.