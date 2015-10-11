Ankara'daki katliamda hayatını kaybedenler için binlerce kişilik anma

Ankara Sıhhiye Meydanı’nda 97 kişinin yaşamını yitirdiği, 508 kişinin de yaralandığı saldırının ardından katliamının ardından Ankara Sıhhiye Meydanı'nda geniş bir anma etkinliği düzenleniyor.

Ankara'da, dün saldırı nedeniyle yapılamayan, "Barış, Demokrasi ve Emek" mitinginin düzenleyicileri, KESK, DİSK gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin mensup olduğu siyasi partiler, HDP, CHP, EMEP'in temsilcileri, sabah saatlerinde ilk iş olarak, saldırının gerçekleştiği tren garının karşısındaki alana karanfil bırakmak istedi. Ancak polis, patlama bölgesinde olay yeri incelemesinin sürdüğü gerekçesiyle 10 kişilik bir temsilci heyetinin dışında geçişlere izin vermeyeceğini anons etti. Polisin tavrı sözlü protesto edildi ancak polis barikatları açmadı. Alana girmek isteyen gruba bibergazıyla müdahale edildi.

HDP'den açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan HDP patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bırakmak isteyen HDP Eş Genel Başkanları, Grup Başkanvekilleri ve Milletvekillerinin bulunduğu heyete Çevik Kuvvet ekipleri tarafından müdahale edildiği belirtildi. HDP açıklamasında müdahale nedeniyle yaralananların olduğu ifade edildi.





Barikat açıldı

Bu arada alanın farklı bir noktasında ise barikat açılarak girişe izin verildi.

Saldırı yerinde anma düzenlenecek anmaya, acılı ailelerle birlikte, KESK, DİSK, CHP'li ve HDP'li vekiller, olayın yaşandığı Ankara Garı'na gitmek istediler.

Ancak polisin kurduğu barikat nedeniyle, uzun süre alana alınmadılar.



Vekiller arasında, HDP Eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Grup Başkan Vekili İdris Baluken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da vardı.





CHP'li Nazlıaka: Vali'yi aradım. barikat açıldı





Polis, sadece vekiller ile kitle örgütlerinin Genel Başkanlarının anma için alana alınabileceğini, diğerlerine ise izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bunun üzerine CHP'li Aylin Nazlıaka, Ankara Valisi'ni aradı.



Valiyle yapılan görüşme sonrasında, polisler barikatları açıp, anma için gelenleri alana aldı.

Nazlıaka, Hürriyet'e yaptığı açıklamada polisin önce acılı aileler, vekiller ve sivil toplum temsilcilerine müdahale hazırlığında bulunduğunu, ancak daha sonra barikatların açıldığını anlattı. CHP Ankara Milletvekili Nazlıaka şöyle konuştu,

"Bizi içeri almak istemediler. Sadece milletvekili ve demokratik kitle örgütlerinin genel başkanlarını alabiliriz dedi. Biz de onu kabul etmedik. Bunun üzerine, Vali'yi aradım.



Vali herkesin alınacağına dair güvence verdi. Ancak 3 kapıda bekleyen arkadaşlarımız vardı. önce bir kapı, sonra bir diğeri açıldı. Polis, başlangıçta anma için alana girmek isteyen topluluğa müdahale hazırlığı yaptı. Ancak sonradan vazgeçildi." Nazlıaka, şöyle devam etti:





"Öfkemiz de, acımız da çok büyük..."

"Öfkemiz de acımız da büyük. Bu öfke bizim mücadele hırsımızı arttırıyor. Bu ülkede barışı huzuru, inşa etme, ayrılığın agayrılığın olmadığı bir Türkiye yaratma yönündeki kararlılığımızı arttırıyor."







KESK Başkanı Lami Özgen: Polis uyanmış, dün almadığı önlemi almış





Anma için Gar'a giden toplulukta yer alan KESK Başkanı Lami özgen de, "polis uyanmış; Dün miting için almadığı önlemi, bugün anma için gelenlere karşı almış. Şimdi bizim bir karanfil bırakmamıza karış önlem alıyorlar" dedi.

HDP VE CHP'li vekiller alana birlikte geldi

Saldırı yerine karanfil bırakan grup, acılı ailelerin beklemekte olduğu, anma töreninin yapıldığı, Ankara'nın geleneksel miting alanlarından Sıhhiye Meydanı'na geçti. En dikkat çekici olan ise, HDP'li vekiller ile CHP'li vekillerin alana, aralarına sivil toplum kuruluş temsilcilerini de alarak, birlikte girmeleri oldu. HDP'li Eş Başkan Selahattin Demirtaş'ın dışında, vekiller Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreya Önder gibi isimlerle kolkola, alana girenler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka yer aldı.

Aramayı polis değil gruplar yapıyor

Polis, anma töreninin yapıldığı Sıhhiye Meydanı'nın etrafında barikatlar kurmuş durumda. Ancak polisler, tören için alana girenlerin üzerini ya da ellerindeki çantaları aramıyor. Ankara'da tren garında meydana gelen saldırı sonrasında da polis en çok yeterli güvenlik önlemi almayıp alana gelenleri aramamakla eleştirilmişti. Sıhhiye Meydanı’nda düzenlenen anma etkinliğinde ise törenini düzenleyen Eğitim-Sen, Halkevleri gibi gruplar kendi önlemlerini alarak aramaları gerçekleştiriyor. Bu gruplara mensup, üzerlerinde özel yelekler bulunan gençler, alana girenlerin tümünün çantalarına bakıyorlar. Barikatlarda bekleyen polisler ise, bu aramaları uzaktan izliyor.

Anma çağrısı

Ankara'daki barış mitinginin düzenleyicileri "Barış şehitlerimiz için 11.00’da Sıhhiye Meydanı'ndayız" diyerek anma çağrısında bulunmuştu.

Yapılan açıklamada, "Daha fazla kan akmasın, çocuklarımız yaşamlarını yitirmesin, daha fazla acı ve gözyaşı olmasın diye Ankara'da toplanan on binlerce barış savunucusunun ortasında alçakça patlatılan bombalarla 100'ün üzerinde yoldaşımız, arkadaşımız, canımız, yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı. Yastayız, isyandayız... Fail belli... İktidar peşinde koşanlar onlarca karanfilimize kıydılar" ifadeleri kullanılmıştı.