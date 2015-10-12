T24 LogoT24 Logo
Gündem

TCDD, Ankara katliamında hayatını kaybeden mühendis için düzenlenecek törene izin vermedi

Fizik mühendisi İdil Güneyi, TCDD'de çalışıyordu

12 Ekim 2015 23:45

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde meydana gelen patlamalarda haytını kaybeden, TCDD çalışanı mühendis İdil Güneyi için arkadaşlarının yapmak istediği törene, TCDD izin vermedi. Konuyla ilgili konuşan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Gözyaşlarımızın rengi aynıdır, diyen bu insanın yaşamına saygınız yok bari ölüsüne saygı gösterseydiniz" dedi. Ankara'da gerçekleşen katliamda, çok sayıda Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyesi TCDD çalışanı hayatını kaybetmişti. 

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, başkent Ankara'da TCDD Garı'nın önünde meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitirenler arasında kurum çalışanı Fizik Mühendisi İdil Güneyi de bulunuyordu. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, çalışma arkadaşlarının patlamada yaşamını yitiren İdil Güneyi anısına 'tören' yapmak istemelerine TCDD'nin izin vermediğini belirterek, "Gözyaşlarımızın rengi aynıdır, diyen bu insanın yaşamına saygınız yok bari ölüsüne saygı gösterseydiniz" diye tepki gösterdi. 

Gürsel Tekin, "İdil Güneyi bir TCDD çalışanı. Arkadaşları bir anma töreni yapmak istemiş. Kurum izin vermemiş. Bunun ne gerekçesi olabilir? İnanamıyorum gerçekten. Yaşamına saygınız yoksa bari ölüsüne saygı gösterseydiniz" dedi. İdil Güneyi, Facebook’taki son paylaşımında, “Gözyaşlarımızın Rengi Aynıdır... 10 Ekim’de Ankara’dayız” paylaşımında bulunmuştu.

ETİKETLER

ankara katliamıidil güneyitccfizik mühendisigürsel tekin

İlgili Haberler

TCDD çalışanları da Ankara'daki katliamda hayatını kaybetti

Ankara Garı önünde gerçekleşen patlamanın Adana'dan gelen gruba yakın olması en fazla kaybın bu şehirden olmasına neden oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24