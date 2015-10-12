TCDD, Ankara katliamında hayatını kaybeden mühendis için düzenlenecek törene izin vermedi

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde meydana gelen patlamalarda haytını kaybeden, TCDD çalışanı mühendis İdil Güneyi için arkadaşlarının yapmak istediği törene, TCDD izin vermedi. Konuyla ilgili konuşan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Gözyaşlarımızın rengi aynıdır, diyen bu insanın yaşamına saygınız yok bari ölüsüne saygı gösterseydiniz" dedi. Ankara'da gerçekleşen katliamda, çok sayıda Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyesi TCDD çalışanı hayatını kaybetmişti.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, başkent Ankara'da TCDD Garı'nın önünde meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitirenler arasında kurum çalışanı Fizik Mühendisi İdil Güneyi de bulunuyordu. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, çalışma arkadaşlarının patlamada yaşamını yitiren İdil Güneyi anısına 'tören' yapmak istemelerine TCDD'nin izin vermediğini belirterek, "Gözyaşlarımızın rengi aynıdır, diyen bu insanın yaşamına saygınız yok bari ölüsüne saygı gösterseydiniz" diye tepki gösterdi.



Gürsel Tekin, "İdil Güneyi bir TCDD çalışanı. Arkadaşları bir anma töreni yapmak istemiş. Kurum izin vermemiş. Bunun ne gerekçesi olabilir? İnanamıyorum gerçekten. Yaşamına saygınız yoksa bari ölüsüne saygı gösterseydiniz" dedi. İdil Güneyi, Facebook’taki son paylaşımında, “Gözyaşlarımızın Rengi Aynıdır... 10 Ekim’de Ankara’dayız” paylaşımında bulunmuştu.