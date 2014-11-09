AB Bakanı Volkan Bozkır'dan İsrail askerine: Postalınızı elinize veririz

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, "Buraya (Mescid-i Aksa) postalla giren askerlere mesaj yolluyorum. Eğer oradan hemen çıkmazsanız postalınızı elinize veririz, koşa koşa arkanızdan bakarız" dedi.

Bakan Bozkır, partisinin Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen Merkez İlçe 5. Olağan Kongresine katıldı. Bozkır, AKP'nin ne yaptığını anlamak için öncelikle siyasi reformlara bakılması gerektiğini söyledi. Siyasi reformların bütün yapılanların kilidi olduğunu dile getiren Bozkır, "Öyle bir Türkiye vardı ki askeri darbeden çıkmış, tamamen korkular üzerine ve hiçbir şeyin yapılmasına doğru düzgün izin vermeyen mekanizmalar... Hiçbir şey olmayacak bir Türkiye olmaya mahkum bir Türkiye idi" diye konuştu.

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya girmesi

Mescid-i Aksa'nın hem Türklerin hem İslam aleminin kutsal yeri olduğunu vurgulayan Bozkır, buraya herkesin saygı duyması ve bu şekilde davranışlardan kaçınması gerektiğini belirtti.



Bozkır, sözlerini şöyle tamamladı:



"Buraya (Mescid-i Aksa) postalla giren bu askerlere mesaj yolluyorum. Eğer oradan hemen çıkmazsanız postalınızı elinize veririz, koşa koşa arkanızdan bakarız. Ne Filistin'de ne dünyanın başka bir yerinde bizim kurduğumuz huzur düzenlerini bozmaya da yeltenenlere de Türkiye izin verir. Bugüne kadar vermedi, bundan sonrada vermeyecektir."



Siyasi reformların Cumhurbaşkanı önderliğinde, Başbakanın yer aldığı, eski Cumhurbaşkanının çok büyük emeklerinin geçtiği zahmetli bir süreçten sonra gerçekleştiğini anlatan Bozkır, şöyle konuştu:



"2 bin yasa değiştirildi Türkiye'de. Anayasa'nın yarısı Yeni Ceza Kanunu, Yeni Borçlar Kanunu, Yeni Medeni Kanun, yeni Dernekler Yasası, Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Yasası, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yasası, hepsini değiştirdik. Değiştirdik baktık olmuyor, hepsini yeni kanunlar yaptık ve bugün eğer Türkiye bu noktaya gelebildiyse bu siyasi reformların çok önemli yeri vardır."



Bozkır, Türkiye'de 12 yıl içinde 222 bin derslik inşa edildiğini, 500 bin öğretmen atamasının yapıldığını kaydetti. Türkiye'de 23 milyon gencin ve çocuğun eğitim sisteminde olduğunun altını çizen Bakan Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü:



"6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol, 17 bin kilometreye çıkarıldı. 2 bin 494 sağlıktesisi, 184 adalet sarayı... Türkiye'de 6 milyon istihdam sağlandı ve dünya ekonomik kriz içinde kıvranırken, ABD'de bir ayda 500 bin kişi iş kaybetti ekonomik krizde. Türkiye'de bütün ekonomik kriz sırasında biz çok daha iyi bir ekonomik yapıya ulaştık, istihdamımızda en ufak bir azalma olmadı. Dünyada çok önemli bir noktaya geldik. Her rakam üçe katlandı. Milli gelirimiz 250 milyar dolardı, bugün 820 milyar dolar. İhracatımız 35 milyar dolardı, bugün 160 milyar dolar. Turizm gelirlerimiz 10 milyar dolardı, bugün 30 milyar dolar. Türkiye'de o zamanlar 75 üniversite vardı, bugün 185 üniversite var."

'Türkiye ağır sıklet boksörü'

Bozkır, dünyada ve Türkiye'de bu kadar gelişmesini ve buralarda olmasını arzu etmeyen kesimlerin Türkiye'ye darbeler vurmaya başladıklarını söyledi. Birinci darbenin Gezi olaylarıyla geldiğini kaydeden Bozkır, şöyle konuştu:

"Aralıkta bir darbe teşebbüsü daha, ekim başında bir darbe teşebbüsü daha oldu ama bilmedikleri bir şey var. Türkiye ağır sıklet boksörü. Öyle ağır sıklet boksörü, fiskelerle falan bir şey olmaz ama ağır sıklet boksörü durur durur, ondan sonra yumruğu bir oturttu mu hakem yerden kaldıramaz. Bizim tabi antrenörümüz Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız da iyi bir sporcudur, karate, judoyu iyi bilir. Onun için Türkiye'ye fiske vururken dikkatli olmak lazım. Neme lazım, yani sonradan 10'a kadar sayar, hastanede uyandığında kaça kadar saydı diye hakeme soran olur."

Gezi olaylarında bir liste verildiğine işaret eden Bozkır, "Biz de zannediyoruz ki diyecekler, Gezi Parkı'nda şunu yapma, çiçekleri taşı falan... Dediler ki 'Bir, havaalanını yapma, iki köprüyü yapma'. Elinin körü derler yani, ben bunu yapacağım arkadaş" ifadesini kullandı.

'AK Parti'de kimsenin saraylara ihtiyacı yok'

Bakan Bozkır, Bağdat'ta 1978-1980 yıllarında görevli olduğunu, o zamanlar Türkiye'de petrol sıkıntısı yaşandığını anlattı. "Ata tankeri 85 bin tonluk. Irak'tan dolduracağız fakat artık devletin itibarı o kadar düşmüş ki... 'Parasını yolladık' diyorlar, Iraklılar diyor ki 'Ya hep böyle yapıyorsun, dolduruyorum sonra para gelmiyor'. Biz böyle para geldikçe o tankeri 20 günde doldurabildik. Utanç vesilesidir. O sırada da devrin Başbakanı Ecevit paltoyla oturuyordu Başbakanlık ofisinde" diyen Bozkır, şöyle devam etti:



"Şimdi diyorlar ki 'Efendim o bina iyi işte. Kaloriferi de yanmasa biz idare ederiz'. Koskoca Türkiye. CHP Genel Merkezi'nde yapacaksın, CHP Genel Merkezi binası büyük olmayacak, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza Türkiye'nin layık olduğu binayı yapıyorsun, 'Efendim Türkiye'nin böyle büyük binalara ihtiyacı mı? Evet, Türkiye'nin böyle büyük binalara ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımız 2 senedir Keçiören'de kiralık evde oturuyor. İhtiyacı olsa orada da oturur. Saraylara falan AK Parti'de kimsenin ihtiyacı yok. Bu devletin itibarıdır. Uçağının arkasında Türk bayrağı, kocaman Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Hepimiz iftihar ediyoruz. Türkiye daha da iyilerine layıktır."