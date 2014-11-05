Mescid-i Aksa'da çatışma; 27 kişi yaralandı

İsrail güvenlik güçlerinin, sabah saatlerinde yaklaşık 100 Yahudi'yi Mescid-i Aksa'nın ağlama duvarına bakan Megaribe kapısından içeriye almasına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. Aksa'nın içerisine giren 100 kadar İsrail askeri cami avlusunu savaş alanına çevirdi. İsrail askerlerinin, Filistinlilerin üzerine plastik mermi, ses ve gaz bombalarıyla müdahalesi üzerine 27 kişi yaralandı. Hafif yaralananlar arasında AA muhabiri Turgut Alp Boyraz da bulunuyor.

'Postallarıyla gezdiler'

Bu sırada Aksa içinde bulunan Kıble Camii'ne sığınan Müslümanları kovalayan İsrail askerleri, Kıble Camii'ni içerisinde postallarıyla gezerek, göstericileri tartakladı, bu esnada cami içerisindeki Kur'an-ı Kerimlerin etrafa saçıldığı görüldü.

Olayın ardından İsrail yönetimi Aksa'ya giriş çıkışları saat 08.00 ila 10.00 arasında kapattı.

Öte yandan, içeride bunlar yaşanırken, Aksa'nın dışında da gerginlik sürdü. Hıtta kapısının önünde toplanan Filistinliler İsrail askerlerini protesto etti. Bunun üzerine göstericilere müdahale eden İsrail askerleri, bir kez daha göstericilere plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı. Saldırı esnasında olay yerinde bulunan ve plastik mermilerden korunmaya çalışan AA muhabirleri de zor anlar yaşadı. Muhabirlerden Turgut Alp Boyraz, hafif şekilde yaralanırken, fotoğraf makinesi de zarar gördü. Muhabirlerden Yusuf Hatip ve Salih Zeki Fazlıoğlu da arbede esnasında polis tarafından darp edildi. TRT Türk kameramanı Hamza Naci'nin de kamerasına plastik mermi isabet etti.

İsrail Eminiyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Micky Rosenfeld, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda herhangi bir gözaltı ve tutuklamanın olmadığını ve saat 10.00 itibariyle Aksa'nın kapılarının tekrar ziyaretçilere açıldığını söyledi.

1967'den beri ilk kez

İsrail askerlerinin 1967'den beri ilk kez Mescid-i Aksa külliyesinin ana mihrabının bulunduğu kubbenin altına kadar girerek mihrabı postallarıyla çiğnediği bildirildi.

El Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Yaklaşık 300 İsrail askeri Mescid-i Aksa'yı bastı. Askerlerin bir kısmı Kıble Mescidi'nin içinde mihrab ve minberin yer aldığı bölgeye postallarıyla girdi" dedi. Hatib, "Bu çok tehlikeli bir adım. Daha önce olmamıştı. Kabul edilemez bir durum. İsrail bunun sonuçlarına katlanacaktır" diye konuştu.