'Mescid-i Aksa ile Kâbe arasında fark yok, korumak bizim için ilahi görev'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Aksaray-Yenikapı metro hattı açılışında konuştu.

Başbakan Davutoğlu, "Asırlarca biz Kudüs'e gözümüzün nuru gibi baktık. Çünkü İstanbul'da Kudüs ruhu vardır, Kudüs'te İstanbul'un izleri vardır. Bu bağı hiç kimse çözemez" dedi.

Başbakan Davutoğlu, "Bugün Kudüs'e gidenler görürler ki hala eserlerimiz orada. Hala her bir taşında, toprağında bu tarihin izleri var. İstanbul'a gelenler görürler ki aynı sokaktaki cami, kilise, havrayla yan yana yaşanan o barış düzeniyle İstanbul'un sokaklarında da Kudüs vardır. Ne biz Kudüs'u unuturuz ne Kudüs İstanbul'u unutur" diye konuştu.

Davutoğlu, "Buraya gelirken, sabahleyin evden çıkıp Bahçelievler Kongresi'ne giderken tekrar Sayın Halid Meşal ile görüştüm. Dün de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştüm. Onlara sizlerin selamını ilettim ve dedim ki 'Bilim ki her bir İstanbullu, her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bugün yüreğiyle zihniyle duasıyla Kudüs'un, Mescid-i Aksa'nın yanındadır ve olacaktır'. Onlar da dediler ki 'Bundan hiç şüphemiz yok. En zor zamanlarımızda nasıl Türkiye'yi yanımızda hissetmişsek, en zor zamanlarımızda bundan sonra da her bir Türk kardeşimizin yüreğinin bizimle attığından hiç bir şüphemiz yok" dedi.

Başbakan Davutoğlu, "Buradan bir kez daha söylüyoruz, Kudüs'ün taşının toprağının biz hizmetkarıyız. Kudüs'ün de hadimiyiz. Kudüs'ü yıkmak isteyenler, tahrip etmek isteyenler, Mescid-i Aksa'yı, ilk kıblemizi tahrip etmek isteyenler bilsinler ki; bizim için Mescid-i Aksa ile Kabe arasında bir fark yoktur. Onları korumak bizim için ilahi bir görevdir" ifadelerini kullandı.