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9 yaşındaki Veysel Atılgan, katliamın en küçük kurbanı

Küçük Veysel, 10 gün önce doğum gününde gelen sarı-lacivert saatini ve yeni kırmızı montunu hiç giyemeden sonsuzluğa kanat açtı

12 Ekim 2015 11:25

Bombalı saldırının en küçük kurbanı 9 yaşındaki Veysel Atılgan’dı. Patlamada babası İbrahim Atılgan ile hayata veda etti. Haberin duyulmasının ardından ailesi Adli Tıp Kurumu’na koştu. Ablaları Zelal ve Fatoş Atılgan’ın feryatları yürek burktu.

Büyük abla Fatoş Atılgan, kardeşinin giyemediği yeni kırmızı montuna sarılarak ağlarken kardeşinin son anlarını şöyle anlattı: “Evden çıkarken barış işareti yaptı ve fotoğrafını çekmemizi istedi. Küçücük bedeniyle, babamın elinden tutarak barış için yola çıktı. Veysel’imin 10 gün önce doğum gününü kutladık. Çok sevdiği Fenerbahçe saatini takamadan veda etti bizlere. Okuyacaktı o, hepimize destek olacaktı. Montunu giyecek, saatini takacak okuluna gidecekti. Fenerbahçe maçını izlemeye gidecektik." 

 

Son öpücük

 

 

Kemal Tayfun Benol (54), İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuydu. İnşaat İş Sendikası kurucularındandı. Politika gazetesinin sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürüydü. Hürriyet'te yer alan habere göre, lise yıllarından beri sosyalist mücadele içinde yer alan Benol, mitinge İstanbul’dan avukat eşi ve iki oğluyla gitmişti. Sendikadan arkadaşlarını görmek için yanlarından ayrıldığında patlamaya yakalandı. Benol bugün öğle vakti, Karacaahmet Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası İstanbul Maltepe’deki Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

 

'Ankara'daymış barılş, alıp getirmek gerek'

 

Ölenlerden Amasyalı öğretmen Hakan Dursun Akalın, bir gün önce Facebook'ta “Gel demekle gelmiyor. Umut edip beklemek acizlere göre. Kaçıp saklanacak vakit değil. Sevgi emek ister ya. Ekmek ve huzur için de emek. Ankara’daymış barış, alıp getirmek gerek. Ben gidiyorum kalanlara selam olsun. Getirebilirsem barışı kızıma sefa olsun” diye yazmıştı.

Akalın, Facebook’ta Nazım Hikmet’in şiirini de paylaşmıştı: “İkimiz de biliyoruz, sevgilim, öğrettiler. Aç kalmayı, üşümeyi, yorgunluğu ölesiye ve birbirimizden ayrı düşmeyi. Henüz öldürmek zorunda bırakılmadık ve öldürülmek işi geçmedi başımızdan. İkimiz de biliyoruz, sevgilim,  öğretebiliriz, dövüşmeyi insanlarımız için ve her gün biraz daha candan biraz daha iyi sevmeyi...”

 

CHP gençlik kolları üyesiydi

 

Ankara'daki canlı bomba saldırısında ölen 95 kişiden 9’u Malatyalı. CHP Malatya Gençlik Kolları’nda görevli üniversite öğrencisinin Eren Akın’ın, Ankara’daki mitinge gitmeden bir gün önce Facebook’ta partisinin ‘Her şey Türkiye için’ sloganını paylaştığı, son seçim öncesi, 3 Haziran günü Malatya'ya giden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğraflarını da sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı görüldü.

 

HDP adayı da hayatını kaybetti

 

Saldırıda yaşamını yitiren 97 kişi arasındaki HDP Giresun milletvekili adayı Abdullah Erol’un, patlamadan kısa süre önce ‘Miting alanına vardık’ notuyla çektirdiği fotoğrafı Facebook hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Erol, Özel Diyarbakır Kürtçe Dil Kursu’nun ilk mezunlarındandı.

 

80 yaşındaki annenin dramı

 

Ankara Numune hastanesinin önünde iyi bir haber bekleyenler, yakınlarının ölüm haberleriyle sarsılmaya dün de devam etti. Eşi Sabri Almaz’ın (65) ölüm haberini alan Hayriye Almaz, hastane bahçesinde şok geçirdi.

Kızı Sezen Vurmaz’ın (53) Malatya’dan torunu Özden ile beraber mitinge katılmak için geldiğini söyleyen 80 yaşındaki Sultan Babatürk ise “Kızımı kaybettim, torunum da yaralı. Kızım işinde gücündeydi. Maliye'ciydi. Bu yaşta bana bu acıyı da yaşattılar. ‘Barış olacak anne, onun için geliyoruz’ dedi. 'Önce gel kahvaltını yap' dedim, 'Burada yapacağız' dedi. Gelseydi belki ölmeyecekti” dedi.

Hastane bahçesinde ölüm haberi verilen diğer bir kişi de 22 yaşında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okuyan Selen Yıldırım’dı. Yıldırım’ın dayısına kötü haber verilirken, dayısı hemen hastane kapısında duran kardeşine bakarak “Bunu nasıl söyleyeceğim” dedi ve yere çöktü. Yeğeninin sanatçı olacağını, ancak hayallerinin yok edildiğini söyleyen Yıldırım Özdoğan, “Selen’in erkek arkadaşı da mitingdeydi. Ondan da bir haber alamıyoruz” diye konuştu.

 

7'si Mersin'den

 

Ankara'daki mitinge katılmak üzere Mersin’den giden 27 otobüste bulunanlardan 7 kişi de bombalı saldırıda yaşamını yitirdi. Ölenlerden 3’ünün Mersin Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi. 

 

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