'8 numaralı' şüpheli polis Murat Emer: Vatan hainine bile bu reva görülmez

Hatay Dörtyol Emniyet Müdürlüğü’nde AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu ile tartışan polislerin ellerine numara verilerek şüpheli gibi teşhis ettirilmesi haberi, tartışmaya neden oldu. Hatay'daki AKP'lilerin teşhis için sıraya dizdiği polislerden '8 numaralı' Murat Emer "Vatan hainine bile bu reva görülmez" dedi.

Aydınlık Gazetesi’ndeki haberin görüntülerini izleyen CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, “Emniyet Müdürü ‘Küfür dahi etseler sesinizi çıkarmayacaksınız’ diyor. İçler acısı bir durum var” dedi.

Hatay’ın Dörtyol Emniyeti’ndeki skandalın ayrıntılarına Radikal gazetesinden Enis Tayman ulaştı. Aydınlık gazetesinin duyurduğu teşhis skandalı şu şekilde gelişti:

Hatay Dörtyol Emniyet Müdürlüğü kantinini işleten AKP Gençlik Kolları Başkanı Ömer Uzun, polis memuru Alper Atilla ile tost ve çay fiyatları ile kalite konusunda tartıştı. İddiaya göre kantini ihalesiz işleten Uzun, “Sen bakma benim kantinci olduğuma. AKP Gençlik Kolları Başkanıyım. Gerekirse senin üzerindeki üniformayı soydururum” diye tehdit etti. Polis memuru Alper Atilla bu konuşmayı Komiser Yardımcısı Murat Emer’e anlattı. Emer, “Görgü tanıkları varsa git ve şikayet et” dedi. Alper Atilla nöbete gitti. Bu olaydan 10 dakika kadar sonra AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun basın danışmanı Fehmi Rigan ve oğlu İstemi Kağan Türkoğlu, yanlarında Ömer Uzun’la geldi. Ömer Uzun, İstemi Kağan Türkoğlu’na bahçedeki memuru gösterdi. Türkoğlu memura “Alper gözlerimin içine iyi bak, sen beni iyi tanımıyorsun. Tanıdıktan sonra kim olduğumu öğreneceksin” diye tehdit etti. Komiser Yardımcısı Emer, olaya müdahale derek, “Bu şekilde Emniyet’in içine gelip memuru tehdit edemezsin” dedi. Ortam gerilince Emer, Türkoğlu’nu enterne etmek üzere harekete geçti ve binanın içine soktu. Burada Türkoğlu, “Beni darp ediyorlar” diye telefon etti. Telefon üzerine 60-70 kişi daha Emniyet’e geldi. Olay tutanağı tutuldu. Akşam saat 20.00 sularında İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz, İstemi Kağan Türkoğlu ve avukatlarla Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. Olaya karıştığı düşünülen memurlar toplandı. Marangoz, 23 polisin göğüslerinde numaralarla dizilmesini emretti. Marangoz, iddiaya göre “Küfür dahi edilse sesinizi çıkarmayacaksınız” dedi. Emer, amirlerini “Bu teşhis kanuna aykırı, yönetmelik var. Buna göre yapın” diye uyardı. Yanıt, “İstediğim gibi yaparım” oldu.



8 numaralı şüpheli Emer



Daha sonra teşhise geçildi. Marangoz, Türkoğlu’nu “Hangisi canım, iyi bak” diyerek teşhise teşvik etti. 8 numaralı şüpheli Murat Emer’di. Türkoğlu, Emer’i üçüncüde teşhis etti. Emer, Radikal’e o anı anlatırken “Yerin dibine girdiğimi hissettim. Vatan haini miyim diye düşündüm. Vatan hainine bile reva görülmez dedim kendi kendime” diye anlattı.

Emer, milletvekilinin oğluna ve avukatlara kendi sicil numarasını verdiğini de belirterek, “Teşhis kimler için yapılır bu belli. Benim çalıştığmız yer, adımız soyadımız belli. Bunun yapılmasına hiç gerek yoktu” dedi.

Teşhisten sonra gece çağrılan Emer’e İlçe Emniyet Müdürü “Kusura bakma siyasi baskılara dayanamadık. Açığa almak zorundayız” dedi. 18 gün açıkta kalan Emer, Dörtyol’daki görevine başladıktan üç gün sonra da Altınözü ilçesine atandı.

Valilik: Savcılığın talimatı



Hatay Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı:

“Görüntüler İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz ve müştekilerin avukatları huzurunda olaya karıştığı iddia edilen şüphelilerin tespiti amacıyla savcılığın talimatı ile yapılan ‘teşhis işleminin’ görüntüleridir ve yürütülen adli işlemin bir parçasıdır. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır.”



CHP'li Dudu: Rencide edici

Teşhisin video görüntüsünü izleyen CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, “Komiser yardımcıları sıraya dizilmeden önce rütbeleri sökülmüş. Emniyet müdürü ‘Küfür dahi etseler sesinizi çıkarmayacaksınız’ diyor. Rencide edici, içler acısı bir durum var” dedi.



AKP'li Türkoğlu: Oğlum olduğunu fark edememişler



AKP Hatay Millitvekili Hacı Bayram Türkoğlu, teşhis skandalıyla ilgili şunları söyledi:

"Aslında masum ölçekte bir olay abartılı, maksatlı yansıtılmış. Gençlik Kolları Başkanı’yla alakalı ufak bir tartışma yaşanmış. Oğlumun da çok yakın arkadaşı. Oğlum ‘Ben gidip bir bakıp geleyim’ dedi. Danışmanımla birlikte emniyete gitmişler. Polislerde sanki emniyete baskın var gibi bir algılama olmuş. Önceden de herhalde fark edememişler oğlum olduğunu. Daha sonra danışman ‘Bu vekilimizin oğlu’ demiş. İtme, kakma olmuş, ciddi bir darp olayı yok. Biraz tartaklamaya kalkmışlar çocuğu.

Bu aslında masum kalması gereken bir olay ancak masumiyetinden saptırıldı. Yargıya müdahalemiz söz konusu değil. Bu olay bir ay önce olmuş bir olay. Bu aslında emniyetin savcılıktan gelen talep üzerine ortaya konan bir usul. Bunun şimdi bir de şu boyutunu düşünmek lazım. İdari soruşturmada komiseriniz açığa alındı.



'Müdürü aradım'



"Maalesef emniyet mensubu da olsak kitle, insan psikolojisini bilmeden hareket edenler olabiliyor. O andaki psikolojik durum nedeniyle ortaya çıkan nahoş bir tablo.

Dörtyol Emniyet Müdürü’nü, kaymakamı aradım ‘Olaya müdahil olun, el koyun. Herhangi bir tatsızlık olmasın’ dedim. Daha sonra vali ve il emniyet müdürü beni aradılar, onlara da söyledim. Oğlumu da aradım, emniyet müdürü ile görüştüğümü ve tatsızlığa mahal vermeyin dedim. ‘Öpüşün, barışın’ deyip karşılıklı muhabbetle çözülebilecek bir konuydu. Mesele adliyeye intikal edince, teşhise başvurunca doğal olarak görevli arkadaşlar kimlerse sıraya koydurup teşhis ettirmeye çalışmışlar. Bizim böyle bir talebimiz yok, oradaki idarecinin tutumuna bağlı. İnsanlar maalesef öküz altında buzağı arıyorlar.

Sonuç itibariyle onaylamadığımız bir müdahalede bulunulmuş. Son kez şunu söylemek istiyorum. Emniyetle bizim aramızda bir sorun yok. Hepsi gözümü gibi koruduğumuz varlıklarımız. Emniyette, savcılıktan gelen istek üzerine tartışmanın içinde olan arkadaşları teşhis etmek için yapılan bir usul. Bu normal uygulanan prosedür.

Biz vatan millet bayrak eksenli yetişme tarzımız gereği, sonuna kadar emniyet teşkilatımızın da, askerimizin de her dem yanındayız. Ayaklarına bir çakıltaşı değsin istemeyiz. Çok nahoş, bizi de üzen bir görüntü çıktı, çok canım sıkıldı."



Veli Küçük ile fotoğraf çekilmişti



Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun seçilmeden önce 12 Mayıs’ta Ergenekon sanığı Veli Küçük ile birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Azerbaycan’ın Dış Türklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından 2006’da düzenlenen ‘Dünya Türkleri Kurultayı’nda çekildiği ortaya çıkan fotoğrafla ilgili Türkoğlu, “Resepsiyonda kendisiyle tanıştırıldım ve o sırada fotoğraf çektirdik. Bir daha ne konuştum ne de gördüm” demişti. Veli Küçük ise 1970 yılında Hatay’ın Samandağ ilçesinde üsteğmen rütbesiyle Seyyar Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapmıştı.