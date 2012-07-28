Çelik: Polislerin bu muameleye maruz kalmasını tasvip etmiyoruz

Hatay'ın Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Ak Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu'nun, polisleri teşhis ettiği görüntülerin basına yansımasının ardından, Ak parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten yazılı açıklama geldi. Çelik, 'Emniyet mensuplarının basına yansıyan görüntülerde olduğu gibi bir muameleye maruz kalmasını parti olarak asla tasvip etmediğimizi, Hatay Valiliği'nin konu ile ilgili soruşturma açmasını yerinde bulduğumuzu arz ederiz' ifadelerini kullandı.

Ak Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu ve arkadaşının dayak yediğini iddia etmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polislerin ellerine numaralı kağıtlar verilerek sıraya dizilip, vekilin oğlu tarafından teşhis edilmesi görüntülerinin basına yansımasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik tarafından açıklama yapıldı.

Polislerin böyle bir muameleye maruz kalmalarını tasvip etmediklerini belirtirken, Hatay Valiliği'nin konu ile ilgili soruşturma açmasının yerinde olacağını kaydeden Hüseyin Çelik'in açıklaması şöyle: '29 Haziran 2012 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Hatay milletvekillerimizden Hacı Bayram Türkoğlu'nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu'nun da adının karıştığı bir olay meydana gelmiş ve olay savcılığa intikâl etmiştir. Savcılık, davalı olan bazı polis memurlarının, müştekî İstemi Kağan Türkoğlu ve Ömer Uzun tarafından teşhis edilmesini talep etmiştir. Kimin haklı kimin haksız olduğuna elbette ki bağımsız yargı karar verecektir. Ancak teşhis amaçlı olsa da bazı emniyet mensuplarının basına yansıyan görüntülerde olduğu gibi bir muameleye maruz kalmasını parti olarak asla tasvip etmediğimizi, Hatay Valiliği'nin konu ile ilgili soruşturma açmasını yerinde bulduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz.'