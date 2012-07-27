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AKP'li vekil polislerin neden sıraya dizildiğini anlattı!

AKP Hatay milletvekili Bayram Türkoğlu oğlu ile polis arasında geçenleri Habertürk televizyonuna anlattı.

27 Temmuz 2012 22:02

Oğlunun tartıştığı polisin görevden alınması ve teşhis görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşen AK Parti Hatay Milletvekili Bayram Türkoğlu ilk kez konuştu.

Habertürk televizyonunda canlı yayına katılan Türkoğlu şunları söyledi:

Bu aslında masum kalması gereken bir olay ancak masumiyetinden saptırıldı. Yargıya müdahalemiz söz konusu değil.

Bu olay bir ay önce olmuş bir olay. Bu aslında emniyetin savcılıktan gelen talep üzerine ortaya konan bir usul. Bunun şimdi bir de şu boyutunu düşünmek lazım.

İdari soruşturmada komiseriniz açığa alındı.

Olay sırasında haberim vardı ve emniyet müdürünü aradım tatsızlık yaşanmamasını istedi. Oğlumu da aradım emniyet müdürü ile görüştüğümü ve tatsızlığa mahal vermeyin dedim.

Sonuç itibariyle onaylamadığımız bir müdahalede bulunulmuş. Son kez şunu söylemek istiyorum. Emniyetle bizim aramızda bir sorun yok. Hepsi gözümü gibi koruduğumuz varlıklarımız.

Olay sırasında orada değildim Emniyette savcılıktan gelen istek üzerine tartışmanın içinde olan arkadaşları teşhis etmek için yapılan bir usul. Bu normal uygulanan prosedür. Olay sırasında orada değildim.

 

Tüyler ürpertici 

 
CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, milletvekili oğluyla tartışan polis memurunu bulmak için polislerin suçlu gibi dizilmelerinin 'tüyler ürpertici' olduğunu söyledi. Dudu, "Bu AKP'nin devlet anlayışını, devlet yönetme zihniyetini açıkça ortaya koyan bir sahnedir" dedi.
 
Olayın gerçekleştiği Hatay Dörtyol'da bulunan ve telefonla ulaştığımız Dudu, dizilen polis memurlarının gözlerindeki ifadeye dikkat çekerek "O ürkek bakışlara dikkat ettiniz mi? Ya beni teşhis ederse korkusunu gördünüz mü gözlerinde? İşte bu ileri demokrasi anlayışının bir sonucu" dedi. Dudu, olayın nasıl olduğuna ilişkin karakolda görevli polislerle konuştuğunu belirtirken, "Adamlar karakolu basar tarzda gelmişler. Polis memuru Alper Atilla'ya tehdit ve hakarette bulunmuşlar. O sırada bahçede olan komiser yardımcısı bunu görünce dayanamamış ve 'alın bunları içeriye' demiş. Ona da hakaret edince enselerinden tutup içeriye almak istemiş. Yoksa bir dayak, hakaret olmamış. Zaten doktor raporu da 'ense kızarıklığı dışında birşeyinin olmadığı' yönündeymiş" dedi.

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