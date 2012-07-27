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AKP'li vekilin oğlu kendisiyle tartışan polisi 'hizaya' mı çekti?

AKP Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğlu kendisiyle tartışan polisi böyle mi teşhis etti?

27 Temmuz 2012 15:45

Hatay'ın Dörtyol Emniyeti'nde, Emniyet müdürlüğünün kantinini işleten AKP Gençlik Kolları Başkanı Ömer Uzun, polis memuru Alper Atilla ile tartıştı. İddiaya göre, Atilla’yı sürdürmekle tehdit eden Uzun, üniformasını çıkarmasını istedi. Ardından arkadaşı, AKP Hatay Milletvekili Bayram Türkoğlu’nun oğlunu olay yerine çağırdı.

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Milletvekilinin oğlu İstemi Kağan Türkoğlu da emniyet bahçesine gelerek polisleri tehdit ettiği iddia edildi.

Aydınlık gazetesinin haberine göre, olaya müdahale eden komiser yardımcısı Murat Emer, vekilin oğlu Türkoğlu’na “Sen benim memurumla bu şekilde konuşamazsın” uyarısında bulundu.

 

Jet hızıyla görevden uzaklaştırıldı

 

Bu uyarıdan sonra durum daha da gerildi. Dörtyol Emniyet Müdürü çok sayıda polisi bir odaya dizerek ellerine numara verdi ve AKP Gençlik Kolları Başkanı'ndan ve AK Parti milletvekilinin oğlundan kendisi ile tartışan polisleri teşhis etmesini istedi.

İstemi Kağan Türkoğlu, odadaki polisleri uzun uzun inceledikten sonra kendisiyle tartışan komiser yardımcısını teşhis etti. Bu arada AKP'li Milletvekili Bayram Türkoğlu'nun danışmanın da Emniyet Müdürlüğü'ndeki teşhis olayında odada bulunması dikkat çekti.

Türkoğlu'nun akrabalarının da olay sırasında karakol bahçesine gelerek ayrılmadıkları görüldü. Ertesi gün milletvekilinin oğlunu uyaran komiser yardımcısı Murat Emer hakkında "açılacak disiplin soruşturmasının selameti" gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırma kararı verildi.

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