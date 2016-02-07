8 ay önce patlayan New York’taki nükleer reaktörde yeni bir radyoaktif sızıntı

New York’ta 8 ay önce patlayan nükleer reaktörde halkı etkilemeyecek düzeyde yeni bir radyoaktif sızıntı tespit edildi.

10. Mayıs 2015’te, New York şehrine 80 km uzaklıktaki Indian Point Nükleer santralinin 2. Ve 3. ünitelerinde bir patlama meydana gelmişti. Arıza giderilmiş ve tankta çıkan yangından kaynaklanan sızıntının toplum sağlığını tehdit etmediği bildirilmişti. Aynı ünitelerde dün yine 01:00 sularında bir trityum sızıntısı meydana geldi.

Santral birisinde yüzde 65 olmak üzere üç ölçüm ve görüntüleme aygıtında rekor seviyede radyoaktif trityum sızıntısı tespit etti.

New York şehri Valisi Andrew Cuomo, “Öncelikli kaygımız su tabanına sızan maddenin santral yakınında yaşayan sakinler için tehlike oluşturmamasıdır” diyerek Entegry Enerji Şirketinden bu konuda bir açıklama talep etti.

İndian Point'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Trityum önceki faaliyetler boyunca taban seviyede rastladığımız radyoaktivite bakımından zayıf bir izotoptur. İndian Point su tabanını görüntülemek ve tabanda yükselmesi olası radyonukleidlerin saptanmasını sağlayacak aygıtlarını devreye sokmuştur.

Tabanda yükselen trityum seviyesi standartlarımızın üzerinde olmakla beraber, halk açısından bir tehlike oluşturmamaktadır ve sızıntı federal izin limitleri dahilindedir. Trityum bölge ve bölge dışındaki herhangi bir içme suyu kaynağını etkilememiştir.”

New York'a 80 kilometre

İndian Point Nükleer santrali New York şehrine 80 km uzaklıkta bulunuyor. Santralin açığında 20 milyon nüfus yaşıyor. Bu ABD sınırları içerisinde bir nükleer santral etrafındaki en yüksek nüfus yoğunluğu.

Santral içerisinde dökümü yapılmış radyoaktif maddenin 1000 Hiroşima bombasına eş olduğu ve 40 yıldır harcanmış radyoaktif yakıtın bölgede depolandığı da bilgiler arasında.

Nehir suyuna karışabilecek radyoaktif sızıntıdan potansiyel olarak 9.000.000 New York sakininin etkilenebileceği ön görülüyor.

Santraldeki ilk patlamadan 25 gün önce, New York Eyaleti için Disaster Accountability Project tarafından yapılan bir araştırma sonucu şehrin acil durumda boşaltılması imkansız olduğunu belirterek New York’u, şehre 50 mil uzaklıktaki India Nükleer Enerji Noktasına 50 mil mesafedeki yerleşimlerin, olası bir felakete karşı acil durum planı oluşturması gerektiği konusunda uyarmıştı.

Robert Kennedy Jr. santral hakkında bir yorumunda şöyle demişti:

‘’Indian Point hakkında ne kadar çok öğrenirseniz, kapatılması gerektiğini o kadar çok bilirsiniz.’’

Vali Andrew Cuomo daha önce santral için “İndia Santrali vuku bulmayı bekleyen bir felakettir” açıklamasında bulunmuştu.