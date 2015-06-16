Indian Point Nükleer Santrali 3. Ünitesi yeniden kapatıldı

New York’a 80 kilometre uzaklıktaki Indian Point Nükleer Santrali'nin 3. Ünitesi, pazartesi gecesi gerçekleşen bir elektrik arızası sebebiyle kapatıldı. Aynı bölümde bir ay önce de trafo arızasına bağlı bir patlama meydana gelmiş, kaynağı henüz belirlenemeyen patlamanın ardından reaktör elden geçirilmiş ve yeniden kullanıma açılmıştı.

İlgili bölümün yeniden kapatılmasının ardından, santralin ait olduğu nükleer enerji şirketi Entergy CO., halkı veya çalışanları tehdit edebilecek herhangi bir radyoaktif sızıntının söz konusu olmadığı yönünde açıklama yaptı.

Entergy sözcüsü Jerry Nappi, 3. Ünite'nin kapatılmasının ardından, ‘’Saat 19:00 sıralarında santral dışından kaynaklanan bir elektrik sorunu oluştu. Koruma amaçlı olarak ilgili elektrik ağına bağlı jeneratör tasarlandığı üzere otomatik olarak kendisini kapattı. Bu evlerinizde kısa devreyi engelleyen sigortalara benzeyen analog bir sistemdir’’ şeklinde açıklama yaptı.

Sorun, santralden kaynaklanmıyor

Nappi, sorunun santralin bulunduğu caddenin karşısındaki bileşik Edison sistemine elektrik gönderen bir anahtardan kaynaklandığını düşündüklerini, ne olduğunun ve ekipmanın hangi parçasında sorun olduğunun henüz netleşmediğini belirtirken ekipman hasarına işaret eden herhangi bir durum olmadığını ve ünitenin yeniden devreye girmesi için birkaç gün öngördüklerini söyledi.

Indian Point Nükleer Santrali, Wechester Bölgesi ve New York şehrinin elektiriğinin yüzde 25’ini karşılıyor.

Geçen ay meydana gelen patlamada,

80 bin galon yağ, drena sistemine sızmıştı

Geçtiğimiz ay aynı ünitede meydana gelen patlamada aynı reaktör devre dışı bırakılmıştı. Reaktöre bağlı trafo 20.000 galon yağ içeriyordu. Santralin yangın söndürme sistemi yangını engellemiş fakat bunun için kullanılan su, 80.000 galon yağın santralin drenaj sistemine sızmasına sebep olmuştu. NRC’ye göre bu yağ sonrasında, söndürme köpüğü ve su ile birlikte Houdson Nehri’ne bırakılmıştı.

Entergy, özel bir firma aracılığıyla sızıntının absorbe edilmesini ve nehrin temizlenmesini sağlamış, neredeyse yok denecek kadar az çevresel hasar gerçekleştiğini belirtmişti. Rockland Bölgesi’nden Houdson Nehri’nde su üzerindeki yağ tabakası ile ilgili çok sayıda şikayet bildirilmişti.