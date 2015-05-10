ABD'de nükleer enerji santralinde patlama!

ABD’nin New York kentinin kuzeyinde Türkiye saatiyle 01:00 sularında Westchester India Nükleer Enerji Santrali’nde bir trafoda patlama meydana geldi.

Alınan ilk bilgilere göre, patlamanın güvenlik alanı dahilinde olduğunu ve kontrol altına alındığını bildiren yetkililer, halk sağlığının etkileneceğini düşünmediklerini belirtti.

India Santrali olarak bilinen Entergy Corporation Nükleer Enerji Santrali New York’a 25 mil uzaklıkta ve ABD sınırları içerisindeki en tehlikeli nükleer santral olarak biliniyor.

New York Belediye Başkanı Andrew Cuomo, “İndia Santrali vuku bulmayı bekleyen bir felakettir” açıklamasında bulunmuştu.

Santralin 50 mil açığında 20 milyon nüfus yaşıyor. Bu ABD sınırları içerisinde bir nükleer santral etrafındaki en yüksek nüfus yoğunluğu ve New York Eyaletinin bir araştırmasına göre boşaltılması imkansız.

Santral içerisinde dökümü yapılmış radyoaktif maddenin 1000 Hiroşima bombasına eş olduğu ve 40 yıldır harcanmış radyoaktif yakıtın bölgede depolandığı da bilgiler arasında.

Patlamadan 25 gün önce 15 Nisan’da, Jackson Wang Warner Cables News’a yayımladığı yazısında, yapılan bir araştırmaya dayanarak, New York’a 50 mil uzaklıktaki İndia Nükleer Enerji Noktasının 50 mil açığındaki yerleşimlerin olası bir felakete karşı acil durum planı oluşturması konusunda uyarmış.

İndia Nükleer Enerji Noktası 6 Mayıs’ta 2013 itibariyle tutuklu bulunan ve metal hırsızlığıyla suçlanan eski çalışandan $50,000 ceza talep etmesiyle de gündeme gelmişti.