73 yaşındaki hasta tutuklu Abdullah Ece vefat etti

İzmir'de insan hakları savunucuları, tutuklu yakınları ve avukatlar Abdullah Ece'nin ölümüne ilişkin basın açıklaması düzenledi. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeki açıklamada konuşan Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İzmir Şube Eş Başkanı Velat Zeren, AKP-MHP iktidarının uyguladığı mutlak ve hukuksuz yargılama ve tecrit politikaları neticesinde cezaevlerinin birer ölüm evine dönüştüğünü söyledi.

"Entübe edilene kadar ailesine bilgi verilmedi"

Vefat eden 73 yaşındaki Abdullah Ece'nin hakkında "silahlı örgüte yardım etme" suçlamasıyla verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezası nedeniyle 9 Eylül 2020'de Buca 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiğini söyleyen Zeren, 10 Haziran 2021'de, denetimli serbestlik kararı verilerek tahliye edilmesi gerekirken, bunun yapılmadığını belirtti. Cezaevine girdiği tarihten bu yana sağlık sorunları her geçen gün ağırlaşan Ece'nin, 5 Nisan'da Covid-19’a yakalandığını dile getiren Zeren, cezaevi idaresi tarafından sağlık kuruluşuna sevki ve entübe edildiği aşamaya kadar ailesine bilgi verilmediğine dikkat çekti.

13-14 Nisan'da Adli Tıp Kurumu'nun "Ece’nin hayati riskinin bulunduğu" uyarısı yaptığını, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise infaz ertelenmesi kararını ancak 18 Nisan tarihinde verdiğini söyleyen Zeren, şöyle devam etti: “Abdullah Ece’nin hayatını kaybetmesinin birinci derecede sorumlusu, tüm hastalıklarına rağmen daha önce infazını ertelemeyen, tüm şartları uygun olmasına rağmen 10 Haziran 2021 tarihinde kendisini denetimli serbestlik ile tahliye etmeyen ve Covid nedeniyle hastalık durumu entübe aşamasına gelene kadar da Abdullah Ece’yi hapishanede tutan Cezaevi İdaresi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili diğer yargı kurumlarıdır. Abdullah Ece ve diğer tüm siyasi mahpuslara Denetimli serbestlik uygulanmamakta, mahpusların infazları yakılmaktadır. Bu hukuksuz uygulama cezaevi idaresi kararları ile kanuna aykırı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.”

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Yetkilileri hasta tutukluların tahliyesi noktasında göreve çağıran Zeren, “Türkiye cezaevlerinde hasta mahpusların tahliye taleplerinin yerine getirilmemesi ve mahpusların sağlık hakkı sorunu nedeniyle hasta mahpuslar yaşamını yitirmektedir.​ Siyasi mahpuslara uygulanan düşman ceza hukuku politikası ile mahpusların infazlarının yakılması, tedavi hakları ve dolayısı ile yaşam haklarının engellenmesi sebepleriyle cezaevlerinde her gün yeni ölüm haberleri almaktayız. Bu nedenle hasta mahpuslar Türkiye cezaevlerinde devlet eli ile ölüme sürüklenmektedir. Tüm bu sebeplerle cezaevlerinde hasta tutsakların durumuna insani bir çözüm bulma konusunda iktidarı bir kez daha göreve çağırıyor çözüm bulunmadıkça yaşanan her ölümden sorumlu olacaklarını bir kez daha hatırlatıyoruz” diye konuştu.



Zeren, tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını da belirtti.

Açıklamaya Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi, 1974 Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, İnsan Hakları Gündemi Derneği ve Ege – Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği imza koydu.