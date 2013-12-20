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Dünya

720 Euro'luk rüşvet davasının düşürülmesi istendi

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un rüşvet aldığı suçlamasıyla yargılandığı davanın düşürülmesi gündeme geldi

20 Aralık 2013 13:05

Hannover Eyalet Mahkemesi yargıcı Frank Rosenow, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un makamını kullanarak çıkar sağlamak iddiasıyla yargılandığı davanın düşürülmesini teklif etti. Yargıç Rosenow, savcılığın iddianamesinde Wulff'un makamını kullanarak çıkar sağladığı iddialarını belgeleyebilecek yeterli kanıt olmadığını savundu.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, davanın ocak ayında sona ermesi ihtimalini gündeme getiren teklif, savcılık tarafından reddedildi. Sürecin kesilip kesilmeyeceği 2 Ocak'ta dinlenecek tanıkların ardından belli olacak.

Ara bilançonun savcılığı ikna etmekte pek başarılı olmadığını belirten başsavcı Clemens Eimterbäumer ise Wulff hakkındaki iddialarla ilgili yeterli kanıt bulunduğunu savundu.

Şimdiye kadar dinlenen tanıkların büyük bölümü ise rüşvet olayının gerçekleştiği iddia edilen 2008 yılındaki Oktoberfest ziyaretiyle ilgili detayları hatırlamadıklarını ifade etmişti.

 

Sağladığı iddia edilen çıkar 720 euro

 

İddiaya göre film yapımcısı David Groenewold, 2008 yılında Wulff çiftinin Münih'e yaptığı Oktoberfest ziyaretinin masraflarının bir bölümünü karşıladı. Savcılığın iddiasına göre Groenewold bu sayede Wulff'u bir filmine fon sağlaması için ikna etmeyi amaçlıyordu.

O dönemde Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı olan Wulff'un elde ettiği iddia edilen çıkarın değeri 720 euro. Gerek eski cumhurbaşkanı gerekse film yapımcısı dava dosyasının para cezası ödeyerek kapatılması teklifini reddetmişti.

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