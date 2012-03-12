Christian Wulff manastıra mı kapandı?

T24 - Almanya’da hakkında çıkan iş adamlarımdan avantajlı kredi aldığı iddialarının ardından istifa eden eski cumhurbaşkanı Christian Wulff’un, huzura kavuşmak için geçici süreliğine bir manastıra kapandığı iddia edildi.

Alman “Bild am Sonntag” gazetesinin haberinde, Katolik olduğu bilinen Wulff’un, yeri açıklanmayan bir manastırda huzur aradığı, aynı zamanda sağlık sorunları olduğu ve bu nedenle sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Wulff’un bu nedenle, işadamı arkadaşı Carsten Maschmeyer ile oyuncu Veronica Ferres’in 3 Mart’ta yapılan nişanına da katılmadığı ve nişan törenine Wulff’un eşi Bettina Wulff’un tek başına gittiği ifade edildi.