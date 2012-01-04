Almanya Cumhurbaşkanı Wulff''a tepkiler büyüyor

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Wulff'a partisinden tepki





Muhalefetin tepkisi artıyor





Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un, geçmişte aldığı özel konut kredisi ile ilgili haberin yayınlanmasını engellemeye çalıştığı iddiaları ile ilgili tartışmalar sürüyor.Wulff’un, aldığı krediyle ilgili haber Bild gazetesinde yayınlanmadan bir gün önce gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann’ı arayarak, eğer haber yayınlanırsa Springer Yayınevi ile ilişkilerin kesileceğini ve editörler açısından da hukukî sonuçlarının olacağını söylediği iddia ediliyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Süddeutsche Zeitung’ta yer alan haberlerde, Wulff’un, Diekmann’ın telesekreterine konuştuğu belirtiyor.Cicero dergisinin internet sayfasında yer alan haberde ise Wulff’un, Diekmann’ın yanı sıra Axel Springer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner’i ve holdingin hissedarlarından Friede Springer’i aradığı öne sürüldü.Bu arada Cumhurbaşkanı Wulff'un yaz aylarında da kendisi ile ilgili bir haberi engellemeye çalıştığı iddia edildi. Welt gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde, Wulff'un ailesi hakkında bir haber yayınlamayı planlayan Welt am Sonntag gazetesinin yöneticilerini arayarak, bu haberin yayınlamasını engellemek istediği belirtildi. Ancak buna rağmen haberin yayınlandığı kaydedildi.Kai DiekmannWulff’un basını etkilemeye çalıştığı iddiaları karşısında tepkiler de büyüyor. Hrıstiyan Demokrat Birlik partisinin Aşağı Saksonya Eyalet Teşkilatı’ndan Wulff’a yönelik eleştiriler artıyor. Eyalet Parlamentosu Hrıstiyan Demokrat Birlik Grup Başkanvekili Karl-Heinz Klare, teşkilatın olayın aydınlatılmasını istediğini belirterek, aksi takdirde cumhurbaşkanlık makamının zarar göreceğini dile getirdi. 1994-2008 yılları arasında teşkilatın başkanlığını Wulff yürütmüştü.Hür Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Holger Zastrow ise “eğer bir cumhurbaşkanı bir genel yayın yönetmenini bizzat arıyorsa, bu cumhurbaşkanından beklenmeyecek bir davranıştır” diyerek, Wulff’un konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi.Sosyal Demokrat Parti Alman Meclis Grup Başkanı Sebastian Edathy de “edindiğim izlenime göre, ne yazık ki bunu söylemek zorundayım, Sayın Wulff şu anda bulunduğu bu makamı dolduracak kişisel ve siyasi olgunluğa sahip değil” sözleriyle Wulff’u eleştirdi.Sosyal Demokratların Alman Meclis Grubu Genel Sekreteri Thomas Oppermann da, Wulff'a tanınan sürenin artık dolduğunu belirterek , “Cumhurbaşkanı Wulff'un, kendisine yönelik iddiaları aydınlatmak için üç hafta süresi vardı. Ancak bunu başaramadı” dedi. Wulff'un Bild gazetesini etkilemeye çalıştığı iddiaları hakkında da Oppermann, cumhurbaşkanının hukuk ve yasalar ile basın özgürlüğünden daha üst bir konumda olmadığını söyledi.Yeşiller partisi ise Başbakan Angela Merkel'e çağrıda bulunarak, Wulff'a ilişkin gelişmeler konusunda tavrını ortaya koymasını istedi. Yeşiller partisi Alman Meclis Grup Başkan Yardımcısı Fritz Kuhn, Hrıstiyan Demokrat Birlik lideri Merkel'in Wulff'a arka çıkmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, Wulff'un bu tutumu ile makama zarar verdiğini ifade etti.