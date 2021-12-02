72 yaşındaki Barış Annesi Makbule Özbek'e 'örgüt üyeliğiden' 7 yıl 6 ay hapis cezası
02 Aralık 2021 16:18
72 yaşındaki Barış Annesi Makbule Özbek’e "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) dönük yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve kronik hastalığı nedeniyle tahliye edilmesi için çağrıda bulunulan Barış Annesi Makbule Özbek "örgüt üyeliği” iddiasıyla hakkında açılan davanın karar duruşması Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme, 72 yaşındaki Özbek’e 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini hükmetti.