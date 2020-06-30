Demokratik Toplum Kongresi: 72 yaşındaki Makbule Özbek hasta olmasına rağmen tutuklandı; serbest bırakılmalıdır

Demokratik Toplum Kongresi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ev baskınlarında, barış annesi Makbule Özbek'in gözaltına alınarak, tutuklandığını ve daha sonra cezaevine gönderildiğini belirterek, "Makbule Ana yaşına, birçok hastalığına ve pandemiye rağmen dün hukuksuzca tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Sağlığı ve yaşamı büyük risk altındadır, serbest bırakılmalıdır" dedi.

DTK Eş Başkanları Leyla Güven ve Berdan Öztürk imzasıyla yayımlanan açıklamada "Kürt siyasetçilerin rehin alındığı" belirtilerek, "Bu siyasetçilerin içinde gencecik insanlarımız olduğu gibi 72 yaşındaki Makbule Ana’da vardı. Barış annesi Makbule Ana yaşına, birçok hastalığına ve pandemiye rağmen dün hukuksuzca tutuklanarak, cezaevine gönderildi" denildi.

Makbule Ana'nın yaşının cezaevi koşullarını kaldıramayacak düzeyde olduğu belirtilen açıklamada, "Makbule Özbek'in sağlığı ve yaşamı büyük risk altındadır. Avukatlarımız en kısa zamanda alınan bu hukuksuz karara itiraz edeceklerdir. Makbule Ananın serbest bırakılması için dayanışmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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