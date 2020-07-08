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72 yaşındaki Makbule Özbek’in tutukluluğuna yapılan itiraz 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle reddedildi  

08 Temmuz 2020 13:54

Kronik hastalıkları olduğu belirtilen 72 yaşındaki barış annesi Makbule Özbek’in tutukluluğuna yapılan itiraz 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle reddedildi.  
 
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) dönük yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan 72 yaşındaki Makbule Özbek'in sağlık koşulları nedeniyle tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi.
 
Yaşı itibariyle salgın koşullarında cezaevinde kalmasının hayati risk taşıdığını belirten Makbule Özbek'in avukatları Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluk itirazında bulundu. Ceza hakimliği mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesi, delillerin karartma ve kaçma şüphesi gibi gerekçelerle Özbek’in tutukluluğunun devamına karar verdi.

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