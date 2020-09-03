72 yaşındaki Barış Annesi Makbule Özbek, cezaevinden hastaneye kaldırıldı
Sosyal medyada #MakbuleÖzbekTahliyeEdilsin etiketi açıldı
03 Eylül 2020 18:19
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) dönük yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 72 yaşındaki Makbule Özbek, rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medyada yaptıkları paylaşımla haberi duyuran HDP Kadın Meclisi, ''Makbule Anne ve hasta tutsakları pazarlık konusu yapmaktan vazgeçin!'' dedi.
#MakbuleÖzbekTahliyeEdilsin etiketiyle yapılan paylaşım şu şekilde:
''Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutsak bulunan 72 yaşındaki Barış Annesi Makbule Özbek, rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı. Makbule Anne ve hasta tutsakları pazarlık konusu yapmaktan vazgeçin! #MakbuleÖzbekTahliyeEdilsin''
Daha önce avukatları kronik hastalıkları nedeniyle Özbek'in tutukluluğuna itirazda bulunmuş, fakat yapılan itiraz 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle reddedilmişti.