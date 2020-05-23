71 kadın örgütü: Rosa Kadın Derneği ile birlikteyiz

71 kadın örgütü, dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında üyeleri ve yöneticileri gözaltına alınan Rosa Kardın Derneği ile ortak dayanışma mesajı yayınladı. Hukuki olmayan uygulamalara son verilmesi istenen açıklamada, "Birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!" çağrısı yapıldı.

Dün gözaltına alınan 18 kişiden TJA aktivisti Zelal Bilgin, Rosa Kadın Derneği kurucu üyesi Ayla Akat Ata, Yenişehir Belediyesi Meclis üyesi Nevriye Çur ve Nazire Tursun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

71 örgütün ortak açıklaması şu şekilde:

Rosa Kadın Derneği ile Birlikteyiz

22 Mayıs 2020 Cuma sabahı 04.00’da Diyarbakır’da Rosa Kadın Derneği üyesi - TJA’lı kadınlar evlerinde arama yapılarak gözaltına alındı. Derneğin kapısı kırılarak içeri girildi, evraklarına el konuldu.

Rosa Kadın Derneği; kadınlara yönelik her türlü şiddetle mücadele etmek, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek için 29 Aralık 2018’de kuruldu. Rosa Kadın Derneği kuruluş amaçları doğrultusunda şiddete maruz kalan kadınlara sürekli danışmanlık - destek sağlıyor, kampanyalar, etkinlikler yürütüyor.

Biz aşağıda imzası olan kadın örgütleri; Rosa Kadın Derneği birlikte kadınlara yönelik şiddete karşı mücadele ediyoruz. Kadınların Rosa Kadın Derneği’ne ihtiyacı var.

Rosa Kadın Derneği’ne yönelik hukuki olmayan tüm uygulamalara son verilsin, birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!

İmzacılar:

17+ Alevi Kadınlar

78’li Kadınlar

Anarşist Kadınlar

Ankara Dayanışma Akademisi’nden Kadınlar

Ankara Kadın Platformu

Antakya Kadın Dayanışması

Antalya Feminist Kolektif

Antalya İHD LGBTİ+ Komisyonu

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Antalya Kadın Platformu

Atakent Mahallesi Kadın Meclisi

Barış Anneleri

Başlangıç Kadın Meclisi

Beksav Kadın Meclisi

Bir Kadın Bir Hayat Derneği

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

Demir Leblebi

Demokratik Alevi Dernekleri Kadın Meclisi

Demokratik Bölgeler Partisi Kadın Grubu

Demokratik Emekliler Sendika Girişimi Kadın Meclisi

Demokratik İslâm Kongresi Kadın Meclisi

Demokratik Kadın Hareketi

Dersim Kadın Platformu

Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği

Didim Kibele Kadın Derneği

Diyarbakır Kadın Platformu

Dünya Kadın Yürüyüşü - Türkiye

Ekmek ve Gül

Emek Partili Kadınlar

Erktolia

Filmmor

Göç Platformu Kadın Komisyonu

Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu

Halkevci Kadınlar

HDK Kadın Meclisleri

HDP Genç Kadın Meclisi

HDP Kadın Meclisleri

İHD’li Kadınlar

İlerici Kadınlar Meclisi

İmece Kadın Dayanışma Derneği

İskenderun Kadın Platformu

İstanbul Feminist Enstitü

Kadın Emeği Kolektifi

Kadın Savunma Ağı

Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği

Kadınlar Birlikte Güçlü - Hatay

Kadınlar Birlikte Güçlü - İzmir

Kadınların Kurtuluşu

Kadınlarla Dayanışma Vakfı - KADAV

Kaktüs Genç Kadın Derneği

Kampüssüzler’den Kadınlar

Karya Kadın Derneği

Kesk İstanbul Kadın Meclisi

Kırkyama Kadın Dayanışması

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği

Mardin Şahmaran Kadın Platformu

MED TUHAD - FED Kadın Komisyonu

Mersin Kadın Platformu

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Mor Dayanışma

Mor Sarmaşık

Özgür Genç Kadın

Sosyalist Kadın Meclisleri

Tevgera Jinén Azad - TJA

Urfa Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği

Van Star Kadın Derneği

Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi

Yeni Demokrat Kadın

Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu

Fethiye Kadın Danışma

Günebakan Kadın Derneği