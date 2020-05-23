71 kadın örgütü: Rosa Kadın Derneği ile birlikteyiz

71 kadın örgütü, dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında üyeleri ve yöneticileri gözaltına alınan Rosa Kardın Derneği ile ortak dayanışma mesajı yayınladı. Hukuki olmayan uygulamalara son verilmesi istenen açıklamada, "Birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!" çağrısı yapıldı.
Dün gözaltına alınan 18 kişiden TJA aktivisti Zelal Bilgin, Rosa Kadın Derneği kurucu üyesi Ayla Akat Ata, Yenişehir Belediyesi Meclis üyesi Nevriye Çur ve Nazire Tursun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 kişinin ise işlemleri devam ediyor.
71 örgütün ortak açıklaması şu şekilde:
Rosa Kadın Derneği ile Birlikteyiz
22 Mayıs 2020 Cuma sabahı 04.00’da Diyarbakır’da Rosa Kadın Derneği üyesi - TJA’lı kadınlar evlerinde arama yapılarak gözaltına alındı. Derneğin kapısı kırılarak içeri girildi, evraklarına el konuldu.
Rosa Kadın Derneği; kadınlara yönelik her türlü şiddetle mücadele etmek, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek için 29 Aralık 2018’de kuruldu. Rosa Kadın Derneği kuruluş amaçları doğrultusunda şiddete maruz kalan kadınlara sürekli danışmanlık - destek sağlıyor, kampanyalar, etkinlikler yürütüyor.
Biz aşağıda imzası olan kadın örgütleri; Rosa Kadın Derneği birlikte kadınlara yönelik şiddete karşı mücadele ediyoruz. Kadınların Rosa Kadın Derneği’ne ihtiyacı var.
Rosa Kadın Derneği’ne yönelik hukuki olmayan tüm uygulamalara son verilsin, birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!
İmzacılar:
17+ Alevi Kadınlar
78’li Kadınlar
Anarşist Kadınlar
Ankara Dayanışma Akademisi’nden Kadınlar
Ankara Kadın Platformu
Antakya Kadın Dayanışması
Antalya Feminist Kolektif
Antalya İHD LGBTİ+ Komisyonu
Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
Antalya Kadın Platformu
Atakent Mahallesi Kadın Meclisi
Barış Anneleri
Başlangıç Kadın Meclisi
Beksav Kadın Meclisi
Bir Kadın Bir Hayat Derneği
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
Demir Leblebi
Demokratik Alevi Dernekleri Kadın Meclisi
Demokratik Bölgeler Partisi Kadın Grubu
Demokratik Emekliler Sendika Girişimi Kadın Meclisi
Demokratik İslâm Kongresi Kadın Meclisi
Demokratik Kadın Hareketi
Dersim Kadın Platformu
Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği
Didim Kibele Kadın Derneği
Diyarbakır Kadın Platformu
Dünya Kadın Yürüyüşü - Türkiye
Ekmek ve Gül
Emek Partili Kadınlar
Erktolia
Filmmor
Göç Platformu Kadın Komisyonu
Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
Halkevci Kadınlar
HDK Kadın Meclisleri
HDP Genç Kadın Meclisi
HDP Kadın Meclisleri
İHD’li Kadınlar
İlerici Kadınlar Meclisi
İmece Kadın Dayanışma Derneği
İskenderun Kadın Platformu
İstanbul Feminist Enstitü
Kadın Emeği Kolektifi
Kadın Savunma Ağı
Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği
Kadınlar Birlikte Güçlü - Hatay
Kadınlar Birlikte Güçlü - İzmir
Kadınların Kurtuluşu
Kadınlarla Dayanışma Vakfı - KADAV
Kaktüs Genç Kadın Derneği
Kampüssüzler’den Kadınlar
Karya Kadın Derneği
Kesk İstanbul Kadın Meclisi
Kırkyama Kadın Dayanışması
Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği
Mardin Şahmaran Kadın Platformu
MED TUHAD - FED Kadın Komisyonu
Mersin Kadın Platformu
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Mor Dayanışma
Mor Sarmaşık
Özgür Genç Kadın
Sosyalist Kadın Meclisleri
Tevgera Jinén Azad - TJA
Urfa Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
Van Star Kadın Derneği
Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi
Yeni Demokrat Kadın
Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu
Fethiye Kadın Danışma
Günebakan Kadın Derneği