18 kişi gözaltına alınmıştı; aralarında Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu 4 kişi serbest bırakıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınarak bugün Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edilen 18 kişiden 4’ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Savcılık talebiyle TJA aktivisti Zelal Bilgin, Rosa Kadın Derneği kurucu üyesi Ayla Akat Ata, Yenişehir Belediyesi Meclis üyesi Nevriye Çur ve Nazire Tursun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan, aralarında siyasetçi ve kadın hakları aktivistlerinin de olduğu 18 kişinin ifade işlemleri devam ediyor.

Tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildiler

Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya, kurucusu Narin Gezgör ve dernek yöneticisi Fatma Gültekin, Tevgera Jinên Azad (TJA) aktivisti Gülcihan Şimşek, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Özlem Gündüz, HDP Yenişehir İlçe Eş Başkanı Remziye Sızıcı, Bağlar Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Harman ve Gönül Aslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sevim Coşkun, HDP üyesi Mehmet Ali Altınkaynak, Kürt siyasetçi Celal Yoldaş, Diyarbakır Barış Anneleri Meclisi üyesi Havva Kıran ve Veysi Kuzu da tutuklanma talebi ile sevk edildikleri mahkemede ifadelerine başlandı.

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