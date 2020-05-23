Gözaltındaki Rosa Kadın Derneği üyelerine 8 Mart eylemi ve Gülistan Doku pankartı soruldu

Dün evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınan Gözaltındaki Rosa Kadın Derneği yöneticilerine, “Neden 8 Mart eylemini tertiplediniz” ve “Gülistan Doku pankartını neden taşıdınız” şeklinde sorular yöneltildi. Kadınların, yöneticisi oldukları derneğe gitmesi de suçlama konusu yapıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan, aralarında siyasetçi ve kadın hakları aktivistlerinin de olduğu 18 kişiden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Savcılık talebiyle TJA aktivisti Zelal Bilgin, Rosa Kadın Derneği kurucu üyesi Ayla Akat Ata, Yenişehir Belediyesi Meclis üyesi Nevriye Çur ve Nazire Tursun serbest bırakılan isimler.
Diğer yandan 18 kişinin gözaltı gerekçelerine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltı operasyonunun Rosa Kadın Derneği’ne yönelik olduğu öğrenildi. Gizli tanık ifadesi ile gözaltına alınanlar, çeşitli tarihlerde yapılan basın açıklamaları, kayyım protestoları, taziyeye ziyaretleri, açlık grevi, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit protestosu gibi eylem ve etkinliklere katılmakla suçlanıyor.
"8 Mart'ı neden tertip ettiniz?"
Rosa Kadın Derneği’ne dönük suçlamalar arasında, bir gizli tanığın “Daha geniş kitlelerin desteğini almak için tüm kadınları ilgilendiren ve kamuoyunun yakın ilgi gösterdiği kadın cinayetleri, cinsel tacizler gibi konulara ele alarak legal görünüm imajı verip örgüte eleman kazandırmak” ifadeleri yer aldı.
Gözaltındaki Rosa Kadın Derneği kurucu üyeleri ve yöneticilerine, “8 Mart’ı tertip etmenizdeki amaç neydi” sorusu yöneltildi. Yine, Dersim’de kayıp olan Gülistan Doku için yapılan eylemlere ilişkin, “Gülistan Doku pankartını neden taşıdınız” sorusu soruldu.
Dernek Başkanı Kaya'ya, "Neden derneğe gittin?" sorusu
Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya’nın emniyet ifadesinde, derneğin kayyımlarla ilgili yaptığı açıklamalar, basın açıklamaları ve telefon görüşmelerinde geçen "savaş" ve "barış" ifadeleri, kayyımlarla ilgili sosyal medya paylaşımları, katıldığı basın açıklamalarının sorulduğu belirtildi. Kaya’ya, derneklerinin “8 Mart eylemini neden tertiplediği” ve derneğin “Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte neden derneğe gittikleri” şeklinde soruların yöneltilmesi dikkati çekti.
İfadesi alınanlar arasında olan Barış Anneleri Meclisi üyesi Havva Kıran’a ise, yaşamını yitiren HPG’lilerin taziyelerine neden katıldığı, açlık grevi eylemlerinde kaldığı cezaevinde yaşamına son veren Zülküf Gezen’in taziyesine neden katıldığı, İHD’nin düzenlediği basın açıklamaları, 5 Aralık 2019’da çeşitli siyasi partilerin katılımıyla gerçekleştirilen Ulusal Birlik İttifakı Deklerasyonu sonuç bildirgesi, Ulusal Birlik ve Kürdistani İttifak Çalıştayı konulu basın açıklamasına neden katılıp destek verdiği soruldu.
Gözaltına alınanlar arasında yer alan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclis (PM) üyesi Celal Yoldaş'ın ise, Rosa Kadın Derneği’nin "gizli üyesi" olduğu iddia edildi. Yoldaş'a, derneğe “maddi destek sağlamak” suçlaması yöneltildi. Yoldaş’a, partisinin Bağlar İlçe Kongresi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne neden katıldığı soruldu.
Gözaltında tutulan siyasetçi ve aktivistlerin isimleri şöyle:
Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya, derneğin kurucu üyeleri Ayla Akat Ata ve Narin Gezgör, dernek yöneticisi Fatma Gültekin, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistleri Gülcihan Şimşek ve Zelal Bilgin, Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) eski Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Özlem Gündüz, HDP Yenişehir İlçe Eş Başkanı Remziye Sızıcı, Bağlar Belediyesi Meclis üyeleri Hüseyin Harman ve Gönül Aslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Sevim Coşkun, Yenişehir Belediyesi Meclis üyesi Nevriye Çur, HDP üyesi Mehmet Ali Altınkaynak, Celal Yoldaş, Nazile Tursun, Diyarbakır Barış Anneleri Meclisi üyesi Havva Kıran ve Veysi Kuzu.
Dernekten tepki
Rosa Kadın Derneği da yöneticilerine yöneltilen bazı soruları sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımlarda, “Dün sabah yapılan operasyonla gözaltına alınan arkadaşlarımızın ifade gece geç saatlere kadar devam etti. Kadın arkadaşlarımıza yöneltilen sorulardan biri; ‘8 Mart tertiplemenizdeki amaç nedir?’ oldu. Buradan cevap veriyoruz; Kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze, istismara, homofobiye, cinsiyet eşitsizliğine, cinsiyetçi eğitime ve emek sömürüsüne karşı 8 Mart’taydık! Gözaltındaki kadınlara ‘Gülistan Doku nerede’ pankartı soruldu. Gülistan Doku nerede? diye soran derneğimiz değil aylardır Gülistan Doku'yu bulamayanlar suçlu!” ifadelerine yer verildi.
Rosa’dan kadınlara çağrı
Yönetici ve üyeleri gözaltına alınan, soruşturma kapsamında binasına polis baskını düzenlenen Rosa Kadın Derneği’nin yöneticilerinden avukat Elif Tirenç İpek ise kadınlara dayanışma çağrısında bulundu. Yaşananları “kadın mücadelesine bir saldırı” olarak değerlendiren İpek, kadına dönük şiddetle mücadelede yüzlerce kadına destek veren bir kurum olduklarını ve bunun engellenmeye çalışıldığını ifade etti. ‘Kendilerinin de devlet şiddetine bu şekilde maruz kaldıklarını’ belirten İpek, tüm kadınları buna karşı dayanışmaya ve ses çıkarmaya çağırdı.