Gözaltındaki Rosa Kadın Derneği üyelerine 8 Mart eylemi ve Gülistan Doku pankartı soruldu

Dün evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınan Gözaltındaki Rosa Kadın Derneği yöneticilerine, “Neden 8 Mart eylemini tertiplediniz” ve “Gülistan Doku pankartını neden taşıdınız” şeklinde sorular yöneltildi. Kadınların, yöneticisi oldukları derneğe gitmesi de suçlama konusu yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan, aralarında siyasetçi ve kadın hakları aktivistlerinin de olduğu 18 kişiden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Savcılık talebiyle TJA aktivisti Zelal Bilgin, Rosa Kadın Derneği kurucu üyesi Ayla Akat Ata, Yenişehir Belediyesi Meclis üyesi Nevriye Çur ve Nazire Tursun serbest bırakılan isimler.

Diğer yandan 18 kişinin gözaltı gerekçelerine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltı operasyonunun Rosa Kadın Derneği’ne yönelik olduğu öğrenildi. Gizli tanık ifadesi ile gözaltına alınanlar, çeşitli tarihlerde yapılan basın açıklamaları, kayyım protestoları, taziyeye ziyaretleri, açlık grevi, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit protestosu gibi eylem ve etkinliklere katılmakla suçlanıyor.

"8 Mart'ı neden tertip ettiniz?"

Rosa Kadın Derneği’ne dönük suçlamalar arasında, bir gizli tanığın “Daha geniş kitlelerin desteğini almak için tüm kadınları ilgilendiren ve kamuoyunun yakın ilgi gösterdiği kadın cinayetleri, cinsel tacizler gibi konulara ele alarak legal görünüm imajı verip örgüte eleman kazandırmak” ifadeleri yer aldı.

Gözaltındaki Rosa Kadın Derneği kurucu üyeleri ve yöneticilerine, “8 Mart’ı tertip etmenizdeki amaç neydi” sorusu yöneltildi. Yine, Dersim’de kayıp olan Gülistan Doku için yapılan eylemlere ilişkin, “Gülistan Doku pankartını neden taşıdınız” sorusu soruldu.

Dernek Başkanı Kaya'ya, "Neden derneğe gittin?" sorusu

Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya’nın emniyet ifadesinde, derneğin kayyımlarla ilgili yaptığı açıklamalar, basın açıklamaları ve telefon görüşmelerinde geçen "savaş" ve "barış" ifadeleri, kayyımlarla ilgili sosyal medya paylaşımları, katıldığı basın açıklamalarının sorulduğu belirtildi. Kaya’ya, derneklerinin “8 Mart eylemini neden tertiplediği” ve derneğin “Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte neden derneğe gittikleri” şeklinde soruların yöneltilmesi dikkati çekti.

İfadesi alınanlar arasında olan Barış Anneleri Meclisi üyesi Havva Kıran’a ise, yaşamını yitiren HPG’lilerin taziyelerine neden katıldığı, açlık grevi eylemlerinde kaldığı cezaevinde yaşamına son veren Zülküf Gezen’in taziyesine neden katıldığı, İHD’nin düzenlediği basın açıklamaları, 5 Aralık 2019’da çeşitli siyasi partilerin katılımıyla gerçekleştirilen Ulusal Birlik İttifakı Deklerasyonu sonuç bildirgesi, Ulusal Birlik ve Kürdistani İttifak Çalıştayı konulu basın açıklamasına neden katılıp destek verdiği soruldu.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclis (PM) üyesi Celal Yoldaş'ın ise, Rosa Kadın Derneği’nin "gizli üyesi" olduğu iddia edildi. Yoldaş'a, derneğe “maddi destek sağlamak” suçlaması yöneltildi. Yoldaş’a, partisinin Bağlar İlçe Kongresi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne neden katıldığı soruldu.