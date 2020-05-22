Aralarında eski milletvekili Ayla Akat Ata'nın da olduğu çok sayıda HDP'li gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli yürütülen bir operasyon kapsamında aralarında HDP MYK Üyesi Özlem Gündüz, eski DBP Eş Genel Başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Özgür Kadın Hareketi ( TJA) aktivistleri ile Rosa Kadın Derneği yönetici ve üyeleri de evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı.

Sabah saat 04.00 civarında yapılan baskınlar sırasında evlerde saatlerce arama gerçekleştirildi. Urfa’nın Karaköprü ilçesinde yapılan baskında Rosa Kadın Derneği Kurucu üyesi Narin Gezgör, Diyarbakır’da ise Rosa Kadın Derneği Kurucu üyesi Ayla Akat Ata, Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya ve TJA aktivisti Gülcihan Şimşek gözaltına alındı.

Urfa'da gözaltına alınan Narin Gezgör’ün sağlık kontrollerinin ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne getirileceği öğrenildi.

Eski HDP MYK üyesi de gözaltında

Operasyon kapsamında eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, HDP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Özlem Gündüz, siyasetçi Celal Yoldaş ile Nazile Tursun da evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan siyasetçi sayısının artabileceği belirtildi.

Derneğe polis baskını

Polisler, ayrıca üye ve yöneticilerini gözaltına aldıkları Rosa Kadın Derneği'nin Kayapınar ilçesindeki binasına da baskın düzenledi. Dernek yöneticilerini haber verilmeden yapılan baskında, polislerin kapıyı kırarak içeri girdiği belirtildi. Baskının gerekçesi hakkında bir bilgi elde edinilemezken, dernekte arama yapıldığı ve tüm kayıt evraklarına el konulduğu öğrenildi.

Söz konusu baskın ve gözaltıları derneğin sosyal medya hesabı üzerinden de duyuruldu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Kadınların şiddete maruz kaldığı bu ortamda bizler derneğimizi kurduğumuz günden bu güne hiç durmadan çalıştık ve mücadele ettik. Bu gün de Derneğimize karşı yapılan bu hukuksuz uygulamayı asla kabul etmiyoruz. Kadına ve kadın mücadelesinin kazanımlarına yönelik erkek egemen sistemin baskı ve yok etme siyasetine boyun eğmeyeceğiz ve mücadelemize daha güçlü devam edeceğiz. Tüm kadın kurumlarını Rosa’yla dayanışmaya çağırıyoruz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"

HDP Sözcüsü Ebru Günay : Hiçbir baskı kadın mücadelesini engelleyemeyecek

Operasyona tepki gösteren HDP Sözcüsü Ebru Günay, şunları kaydetti:

“Rosa Kadın Derneği bölgede kadına yönelik şiddete direnen tek kadın derneği. Bu sabah dernekte saatlerce aramalar gerçekleştirildi, evraklarına el konuldu. Kadına yönelik şiddetle mücadele eden bir derneğin basılması, yöneticilerinin gözaltına alınması, TJA’lı aktivistlerin gözaltına alınması şu demek oluyor, iktidar diyor ki: Ben kadına şiddet uygulamaya devam edeceğim, ben erkekleri korumaya devam edeceğim, ben tacizciyi, tecavüzcüyü, kadın katillerini korumaya devam edeceğim. Çünkü kadınları koruyan, kadınları savunan bir derneğin yöneticileri bu sabah gözaltına alındı. Tam da çocuk istismarına yönelik yasayı tartıştığımız, kadınların ‘aklınıza bile getirmeyin’ dediği bir yasal düzenlemenin arefesinde kadınlar gözaltına alınıyor. İktidar aslında kadın düşmanlığı yapmaya devam edeceğinin mesajını veriyor. Ben de buradan şunu söylüyorum: Bizim kadın mücadelemizi, kadın dayanışmamızı hiçbir baskı engelleyemedi; mücadelemiz hiçbir sınırı tanımadı. Bugün de tanımadı yarın da tanımayacak. Biz dayanışmaya, kadın mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz. Buradan tekrar söylüyorum, kadın arkadaşlarımız ve gözaltına alınan diğer partililerimiz derhal serbest bırakılmalıdır."