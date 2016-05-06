6 belediye şoförüne 'Cumhurbaşkanına hakaretten' dava açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan 6 kişi hakkında, sosyal paylaşım sitesinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettikleri gerekçesiyle 1.5 yıl ile 6.5 yıl arasında hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Bahri Karataş’ın haberine göre, bir yıl önce belediyede otobüs şoförü A.S.,’nin, Facebook'tan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğraflarını paylaştığı, diğer sanıklar C.Y., K.Ş., A.Ş., O.K., ve Z.K.,’nin de bu fotoğrafların altına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da adını geçirerek hakaretler içeren yorumlar yazıp, paylaştıkları iddia edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sanal Devriye Büro Amirliği bu paylaşımları tespit edip dosya hazırladı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Birol Yargıç, şoförlerin ifadelerini aldı. 6 kişi ifadelerinde, Facebook profil sayfasında soruşturmaya konu olan paylaşımın yer aldığından haberdar olmadıklarını, başka bir kişiye ait profil sayfasında olduğu, bu mesajı herhangi bir kasıt olmadan 'paylaş' butonuna basmış olabileceklerini, bu mesajların içeriğinin suç teşkil etmediği kanaatinde olduklarını söyledi.

1,5 yıl ile 6,5 yıl hapis istemiyle dava

Savcı Birol Yargıç, A.S., C.Y., K.Ş., A.Ş., O.K. ve Z.K., hakkında Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret, görevli memura görevinden dolayı hakaret' suçunu işledikleri iddiasıyla 1.5 yıl ile 6.5 yıl arasında hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

İzmir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun avukatları müdahil olduklarını belirten dilekçe gönderdi. Belediye otobüs şoförü 6 sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.