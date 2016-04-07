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AYM, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun iptali esastan görüşecek

İki mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin iptali istemiyle AYM'ye başvuru yapmıştı

07 Nisan 2016 21:55

Anayasa Mahkemesi, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen TCK'nın 299. maddesinin iptali isteminin ilk incelemesini tamamlayarak, başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi. AYM, bugün 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun iptali esastan görüşecek

Sputnik’in haberine göre, Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada uygulanan ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi bularak, söz konusu maddenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme Genel Kurulu, başvurunun ilk incelemesini tamamladı. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmedi. Anayasa Mahkemesi başvuruyu, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

TCK'nın 299. maddesi, ‘Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır' hükmünü içeriyor.

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