DİSK Başkanı Kani Beko hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko'nun 20 Temmuz 2015'te Suruç'ta yaşanan bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklama "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasından Beko'ya 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına sebeb oldu. Kani Beko'nun açıklamalarını haberleştiren Zaman Gazetesi eski yazı işleri müdürü Harun Reşit Çümen'e de yine aynı suçlamadan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili İdris Kurt tarafından hazırlanan iddianamede, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 20 Temmuz 2015 günü Suruç’ta yaşanan bombalı terör saldırısı nedeniyle olay yerine gittiği, burada suça konu açıklamayı yaptığı, açıklamanın Zaman Gazetesi tarafından haberleştirildiği belirtildi.

Kani Beko’nun açıklamalarının açıkça Cumhurbaşkanı'na hakaret içermesine rağmen Zaman Gazetesi tarafından haberleştirildiği belirtilen iddianamede, "Bu beyan ilgili eser sahibi tarafından onaylanıp paylaşıldığı, böylece beyan sahibinin de beyanı haberleştiren eser sahibinin de atılı suçu işledikleri" görüşüne yer verildi.

İddianamede hem Kani Beko’nun hem de Harun Reşit Çümen’in "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamalarının yapılması istendi.

İddianamenin gönderildiği Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.