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Cumhurbaşkanına hakâret iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

El koyma kararı bulunan bildirilerin dağıtıldığı iddia edildi

02 Mayıs 2016 20:38

Dağıttıkları bildiri sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakâret ettiği ve 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Yeşilsu Parkı içinde, adli makamlar tarafından el koyma kararı bulunan bildirileri dağıtan 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların "Cumhurbaşkanına hakâret ve terör örgütü propagandası" yaptığı iddia edildi.

Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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