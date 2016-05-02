Cumhurbaşkanına hakâret iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Dağıttıkları bildiri sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakâret ettiği ve 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Yeşilsu Parkı içinde, adli makamlar tarafından el koyma kararı bulunan bildirileri dağıtan 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların "Cumhurbaşkanına hakâret ve terör örgütü propagandası" yaptığı iddia edildi.

Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.