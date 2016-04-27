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Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği öne sürülen öğrenciyi gözaltına almak için İstanbul'dan Isparta'ya özel ekip gitti!

Y.E.T.'nin sosyal medya hesaplarından Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi

27 Nisan 2016 06:17

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaşayan Y.E.T. adlı öğrenci, İstanbul'dan giden ekip tarafından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre öğrenciyi gözaltına almak için İstanbul’dan özel ekip gönderildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi 23 yaşındaki Y.E.T., Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Kendisine ait sosyal medya ve video paylaşım sitesi hesaplarından Erdoğan'a yönelik sinkaflı sözler ve hakaretler içeren müzik paylaşımında bulunduğu öne sürülen Y.E.T., işlemleri yapılmak üzere İstanbul'a götürüldü.

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