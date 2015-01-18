5 yıl hapsi istenen Sedef Kabaş: Hırsızım desem takipsizlik verirler miydi?

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna yönelik twitter paylaşımı nedeniyle, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme" suçundan 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenen gazeteci Sedef Kabaş, "Hırsızım desem takipsizlik verirler miydi?" diye sordu.

Gazeteci ve televizyon yapımcısı Sedef Kabaş, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna takipsizlik kararı veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu için "bu adamı asla unutmayın" yazdığı için evi basılarak gözaltına alınmıştı.

İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nce serbest bırakılan Sedef Kabaş hakkında, HSYK kararnamesiyle İstanbul Başsavcıvekilliği görevine atanan Basın Suçları Savcısı Vedat Yiğit’in hazırladığı iddianamede ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme’ suçlamasıyla bir yıl altı aydan beş yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Tepkisini yine Twitter'dan gösteren Kabaş, bu kez de "Hırsızım desem takipsizlik verirler miydi?" diyerek, hakkındaki iddianame için göndermede bulundu.