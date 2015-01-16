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Sedef Kabaş'a attığı tweet için 5 yıl hapis istendi

Gazeteci ve program yapımcısı Sedef Kabaş hakkında twitter paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı

16 Ocak 2015 18:53

Gazeteci Sedef Kabaş'ın twitter paylaşımı nedeniyle, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme" suçundan 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

Sedef Kabaş'ın Twitter'dan paylaştığı "Bu adamı asla unutmayın, 17 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı veren savcı" mesajı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir aydır yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianameyi hazırlayan Savcı Vedat Yiğit, Kabaş hakkında "tehdit" ve "Terörle Mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme suçundan" 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame onay için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

 

'Tweet'im eleştiriye yöneliktir'

 

30 Aralık 2014 tarihinde adli kontrole gerek duymadan serbest bırakılan Sedef Kabaş adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapmıştı.

Kabaş, "Bu sabah 10.00 civarında evime 3 polis geldi. Ellerinde arama kararı olduğunu söylediler. Evimin aranacağını söylediler. İçeri girdiler ve genel bir arama yaptılar. Savcılığın emri üzerine arama kararı verilmiş. Ardından, kullanmış olduğum cep telefonum, bütün işimi yaptığım, bir anlamda bürom olan dizüstü bilgisayarıma, oğlumun daha çok çizgi film izlemek için kullandığım tabletime el koydular. İfademi aldılar, tutanak tuttular. Ardından savcılığa sevk edildim.

Suçlama, 'Terörle mücadele yapan kişilere yönelik hedef göstermem.' Halbuki tam tersi, her zaman terörle mücadele edenleri alkışladım. Benim eleştirim, 17 Aralık soruşturması kapsamında yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet gibi suçlar konusunda ciddi şüphesi olan kişilerle ilgili gerekli soruşturma ve takip yapılmadan dosyanın kapatılmasına yönelik bir eleştiriden ibarettir. Tweetimde zaten vardır. Herkese açıktır. Savcıya verdiğim ifade sonrasında 'Tehdit' adıyla hakim karşısına sevk edildim. Değerli hakimimiz ifademi aldı ve ardından tweetimi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi" demişti.

 

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